Хидео Кодзима планирует сделать свою следующую игру более реалистичной, чем Death Stranding 2

Хотя Death Stranding 2: On The Beach и произвела впечатление своими графическими возможностями на PlayStation 5, но для Хидео Кодзимы этого оказалось недостаточно.

Геймдиректор, который сейчас работает над OD (Xbox Game Studios) и Physint (PlayStation Studios), стремится к еще более высоким результатам. Его цель — сделать персонажей еще более похожими на реальных актеров.

Норман (Ридус) и Леа (Сейду), с которыми я уже работал над Death Stranding, но я действительно хотел, чтобы они выглядели очень естественно в моей игре. Я сделал все возможное в оригинальной игре, но все еще не считал, что достиг желаемого уровня, — заявил он на мероприятии в Саудовской Аравии.

Поэтому я снова встретился с ними и хотел, чтобы и Норман, и Леа появились в сиквеле. Я сосредоточился на том, как сделать их максимально реалистичными... Сейчас, глядя на Death Stranding 2, я считаю, что получилось неплохо, но в своем следующем проекте я надеюсь добиться еще большей реалистичности, — заключил он.

Не так давно Кодзима подтвердил, что уже завершил разработку концепции Death Stranding 3. В то же время он планирует поручить руководство проектом кому-то другому, а сам сосредоточиться на вышеупомянутых проектах.