Хидэо Кодзима поделился совместными фотографиями с главными звездами Death Stranding

Руководитель студии Kojima Productions и главный геймдизайнер Death Stranding 2: On the Beach Хидэо Кодзима посетил Comic Con 2024 в Осаке, Японии. Несмотря на активную фазу разработки игры, ее автор нашел время посетить такое крупное мероприятие, и к большому удивлению он там появился не один. Вместе с Кодзимой там засветились исполнители главных ролей в игре - Норман Ридус и Мадс Миккельсен.

Появление Мадса Миккельсена очень заинтриговало фанатов Death Stranding, ведь официально было заявлено, что его персонаж не вернется в сиквеле. Хидэо Кодзима в своих интервью заявлял, что история Клиффорда Унгера, которого играет Миккельсен, была завершена в первой части. По задумке автора, события Death Stranding 2: On the Beach будут посвящены продолжению истории, но уже без этого героя. Появление актера вместе с Кодзимой и Норманом Ридусом заставило игроков усомниться в этих словах разработчика.

Не исключено, что Миккельсену была уготована роль в другом проекте Kojima Productions. В работе студии находятся, в общей сложности, еще две игры, кроме уже известного сиквела Death Stranding. Релиз продолжения, к слову, состоится в 2025 году на PS5.