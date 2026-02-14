ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 804 оценки

Хидео Кодзима показал "доковидный" вариант Death Stranding 2 - сюжет переписали после пандемии

IKarasik IKarasik

Глава Kojima Productions Хидео Кодзима поделился редкими материалами ранней версии Death Stranding 2, продемонстрировав страницы из артбука, доступного для предзаказа. На изображениях можно увидеть первоначальные концепты персонажей и идей, которые позже были переработаны.

Особое внимание фанатов привлёк так называемый «pre-COVID» вариант истории. По словам Кодзимы, после начала пандемии первоначальный сюжет был пересмотрен. В ранней версии Сэм Портер Бриджес выглядел куда более «деловым»: вместо привычной экипировки он носил стильный синий костюм с водолазкой. Его союзница Фрэджайл также предстала в более строгом образе — в пиджаке-платье, напоминающем офисный стиль.

Судя по комментариям разработчика, эти сцены могли появиться в финале игры, однако после переработки сценария от них отказались. Изменения коснулись не только костюмов, но и общей тональности повествования.

В артбуке также показаны ранние версии различных явлений и локаций, включая альтернативные визуальные идеи для аномалий. Это редкая возможность увидеть, как менялось художественное направление проекта на разных этапах производства.

Фанаты в соцсетях уже активно обсуждают «потерянный» вариант образов героев, отмечая, что подобный стиль мог бы придать продолжению неожиданное настроение. Однако сам Кодзима дал понять: пересмотр концепции был осознанным шагом, связанным с изменившейся реальностью и новым взглядом на историю.

+ ещё 1 картинка
2
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
KoreanLoki

Горбатый китаеза вылез из норы и из нефритового сундука вынул священный манускрипт, вот только на нем кое что коричневое засохло, древнюю рукопись не разобрать

3
MstitelL

Выздоравливай

Hall_1920

Вот бы он сценарий рассказал доковидный, а не отменённые концепты просто показал