Хидэо Кодзима показал финальную версию главного меню Death Stranding 2 и рассказал о нововведениях в игре

Хидэо Кодзима продемонстрировал обновлённый главный экран Death Stranding 2: On the Beach, подчеркнув, что с момента последнего показа интерфейс был доработан. Судя по изображению, в меню появилась опция "Story of DEATH STRANDING 1", намекающая на встроенное краткое изложение сюжета первой части — вероятно, в виде видеоролика или интерактивного пересказа. Это упростит вход в продолжение тем, кто пропустил оригинальную игру или не успел её перепройти.
Кроме визуальных обновлений, Кодзима также поделился любопытной деталью об игровом мире. По его словам, в сиквеле появятся бокка — японские горные носильщики, доставляющие грузы в труднодоступные районы. Их реальный прототип — альпинисты-носильщики, переносящие на спине более 100 килограммов по пересечённой местности. Вдохновлённый этими людьми, Кодзима ввёл в игру специальный предмет "Bokka Skeleton" — улучшенный экзоскелет, скорее всего, повышающий грузоподъёмность и устойчивость на пересечённой местности. Возможно, именно с помощью такой технологии игроки смогут исследовать новые вертикальные и труднопроходимые зоны в сиквеле игры.
Появление бокка как геймплейного элемента подчёркивает стремление команды Kojima Productions сделать продолжение не только масштабнее, но и глубже в плане механик доставки — центральной темы всей серии. Также это говорит о ещё более тесной связи проекта с японской культурой и реальностью, как и обещал сам разработчик.
Тем временем Death Stranding 2 уже несколько месяцев до релиза попадает в чарты продаж в Японии, где уверенно держится в списках самых продаваемых проектов. Это подчёркивает значительный интерес к игре среди геймеров, даже несмотря на долгую информационную тишину.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5. Позже проект доберётся до ПК, а в перспективе может появиться и на Xbox — как это было с первой частью.
Самокат будет? А то как звездюки будут доставку развозить?
Ещё? Не знаю что там со всей японской культурой, но "анимешности" хватало ещё в первой части: кринжовое поведение персонажей, школьные клички вместо имён, гигантизм, взрослые плаксы, чёрная жижа(вечно в разных аниме мелькает).
Больно смотреть, как кинематографичные технологии и дорогие артисты тратятся на откровенно бредовый сюжет с довольно странной постановкой - достойные быть комиксом японским или мультиком, где стилистика подчёркивала бы особенности эмоциональных сцен и прощала бредовость происходящего.
Лови клоуна, клоун.
«в меню появилась опция "Story of DEATH STRANDING 1", намекающая на встроенное краткое изложение сюжета первой части»,- часов на 5 с объяснениями лора
Ох уж эти эксклюзивы....Мы потеряем 30% выручки! Но не выпустим игру на ПК! Мы е6aнём себе в ногу из драбана но не выпустим игру на ПК, пусть все покупают наши приставки, никогда не играл на приставках и не собираюсь, играть в такие крутые игры на геймпаде извращенство, я уже молчу про шутеры... Клава, мышь, ванлав .l.