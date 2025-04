Хидэо Кодзима показал финальную версию главного меню Death Stranding 2 и рассказал о нововведениях в игре

Хидэо Кодзима продемонстрировал обновлённый главный экран Death Stranding 2: On the Beach, подчеркнув, что с момента последнего показа интерфейс был доработан. Судя по изображению, в меню появилась опция "Story of DEATH STRANDING 1", намекающая на встроенное краткое изложение сюжета первой части — вероятно, в виде видеоролика или интерактивного пересказа. Это упростит вход в продолжение тем, кто пропустил оригинальную игру или не успел её перепройти.

Кроме визуальных обновлений, Кодзима также поделился любопытной деталью об игровом мире. По его словам, в сиквеле появятся бокка — японские горные носильщики, доставляющие грузы в труднодоступные районы. Их реальный прототип — альпинисты-носильщики, переносящие на спине более 100 килограммов по пересечённой местности. Вдохновлённый этими людьми, Кодзима ввёл в игру специальный предмет "Bokka Skeleton" — улучшенный экзоскелет, скорее всего, повышающий грузоподъёмность и устойчивость на пересечённой местности. Возможно, именно с помощью такой технологии игроки смогут исследовать новые вертикальные и труднопроходимые зоны в сиквеле игры.

Иллюстрация бокка

Появление бокка как геймплейного элемента подчёркивает стремление команды Kojima Productions сделать продолжение не только масштабнее, но и глубже в плане механик доставки — центральной темы всей серии. Также это говорит о ещё более тесной связи проекта с японской культурой и реальностью, как и обещал сам разработчик.

Тем временем Death Stranding 2 уже несколько месяцев до релиза попадает в чарты продаж в Японии, где уверенно держится в списках самых продаваемых проектов. Это подчёркивает значительный интерес к игре среди геймеров, даже несмотря на долгую информационную тишину.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5. Позже проект доберётся до ПК, а в перспективе может появиться и на Xbox — как это было с первой частью.