Хидео Кодзима показал "временный" стартовый экран в Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding, несомненно, была, а точнее, до сих пор остается, выдающейся игрой. Вы можете с этим соглашаться или не соглашаться, но никого не нужно убеждать в том, что Кодзима - визионер, тот из немногих, кто в некотором смысле задает направление развития современного рынка видеоигр. Он мастерски находит нишу и успешно заполняет ее, практически не имея конкуренции в создаваемых им жанрах. Хидео Кодзима - один из тех разработчиков, которые всегда следуют своему собственному представлению об игре, не обращая внимания на возможные продажи, но при этом, как и все остальные, рассчитывают на прибыль. Тем не менее, он является тем человеком, который может пойти на риск и создать новые игровые жанры.

Сейчас Хидео Кодзима трудится сразу над несколькими проектами, но ближе всего к релизу находится Death Stranding 2: On the Beach. Игра находится на продвинутой стадии разработки, о чем может свидетельствовать недавний крупный сюжетный трейлер. Трейлер не только показал новых персонажей, но и подтвердил прекрасную графику и тот факт, что игра полностью создавалась на PS5.

Более того, в недавнем интервью разработчик признался, что в день релиза игра будет выглядеть еще красивее. И вот теперь Кодзима наглядно доказывает свой прогресс, показав временный - по его собственным словам - экран выбора в игре. Надо сказать, что выглядит он весьма симпатично, и многие, вероятно, подумают, что все так и останется. Впрочем, зная японцев, он наверняка придумает что-нибудь более интересное и столь же красивое. Планируемый релиз - скорее всего, конец 2025 года.

Планируемый релиз - скорее всего, конец 2025 года.