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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 221 оценка

Хидэо Кодзима показал загадочный, но очень зрелищный геймплей Death Stranding 2

Gutsz
Новости

Теории и предположения геймеров все-таки подтвердились. Именитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в рамках State of Play представил новую демонстрацию Death Stranding 2. Новый ролик на протяжении почти 10 минут показывает несколько странных сюжетных кат-сцен из игры, а затем резко переходит к демонстрации игрового процесса. Судя по опубликованному ролику, в сиквеле Death Stranding игроков ждут еще более удивительные локации, сложные ландшафты и красивые пейзажи.

Ролик вновь вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов, но в большей степени он выглядит впечатляющим. Сражение робота с катаной против персонажа с бас-гитарой говорит само за себя. Последняя демонстрация Death Stranding 2 подтвердила возвращение хорошо знакомого персонажа, внешность и голос которого подарил Трой Бейкер. Также была показана героиня, которую исполняет актриса Эль Фэннинг, вместе с другими персонажами.

Как ожидается, сюжет Death Stranding 2 продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, которого играет Норман Ридус. Главному герою вновь предстоит отправиться в большое путешествие и сыграть важную роль в восстановлении человечества. Теперь игра называется Death Stranding 2 On The Beach, и она обещает выйти на ПК и PS5 в 2025 году.

199
179
Комментарии: 179
Ваш комментарий
Сyberpunk

новый трейлер - отвал башки! по любому одна из самых ожидаемых игр

79
SULIK 712

+

0
denixharl SULIK 712

Если тебе понятны игры Кодзимы - ты и есть Кодзима!

6
Сергей Olyva

Это отвал шизы. Какой то местный Джокир дерется гитарой с ребенком Самураем. ЧТО это такое... Или тебе плевать на логику происходящего ?

-3
aerobast1cs Сергей Olyva

Во-первых, в первой части в концовке все непонятки были по 3 раза разжёваны в концовке и на почти все вопросы дали ответы. Это не "местный джокер", а отсылка на Ворона.

Вместо того, чтобы душить, лучше бы порадовались что в индустрии все ещё есть такие проекты с такими бюджетами, в которых присутствует творческая задумка и идея, а не сделанный на конвейере кал для нормисов, лишь бы продать больше копий.

12
POBWNK denixharl

это факт)

-1
Pricefieldforever

Честно я не любитель такого но это в 100 раз лучше чем 95% параши которую делают западные разработчики

52
ratte88

Японцы и инди-разработчики - последние, кто хоть как-то душу вкладывает в свой продукт.

5
saiditsme ratte88

У япов души нет, поэтому вкладывают что есть. Собственно потому и результат такой - ядерная каша из обрывков западной философии и поп-культурки.

-8
роман сангариев

ты преувеличиваешь. плохих игр намного меньше, чем хороших. Тем более все относительно: в РФ игр мало выходит и хороших мало, за исключением таких, как метро

0
Pricefieldforever роман сангариев

Россия не относится к западным разработчикам . Не видел что бы в каком нибудь "Бесконечном лете " переживали за то что бы девушки были слишком сексуализированы или подобную лабуду от западноприводных компаний . И разработчики метро никакого отношения к РФ не имеют .

0
Джоэл Миллер

Невероятный трейлер, правда жалко, что придется ждать аж до 2025 года :(

27
AGS37

и ещё больше если ты ПКашник(

-24
dima_answer AGS37

есть время обновиться

8
answerx32

Осталось только дожить

1
Nikola Piterski answerx32

Пока дождёшься следующей части - на спине у Сэма вылезет грыжа от чюмоданов в первой части! Это ещё целый год таскать чюмоданы и ждать пердолёта, который увезёт наших героев на другую планету, чтобы там начать связывать базы тырнетом. Но там веселее - бури есть, климат суровый.

Так что пока готовьтесь - тренируйтесь дольше бегать от бурь, отрабатывайте джиуджитсу - в новом мире бандиты посложнее и поживучее, думайте что возьмёте с собой в новый мир.

0
dostalker

кудзима снова накуривался чтоб продолжить херальную историю...ГЕНИЙ

16
Igor Udilov

Боже, дай этой игре такую же крутую русскоязычную озвучку, как и в первой части.

13
DelDark

Что-то нет уверенности на счет озвучки =(

4
bohdan2015

Кто-то должен вечно объединять:)

10
Zlobin_Evgeny

класс

6
cthulhu42

Кодзима просто Бог визуала и кинематографии. Трейлер просто топ.

6
Ang Dark

Хигс в теле Амелии и (вроде, если я правильно понял) Сэм вытащил из Берега Маму О_О - жестко... нооо вот болчанчик на жопе с пониженным ФПС явно будет бросаться в гласа(ибо глядя на него эти минуты уже болеть начали -_- )....а так КРУТО .

5
sapov

Вряд-ли в теле Амелии, всё-таки в первой части он был её марионеткой. Может она так его воскресила?

1
ConciseIdriel

Тоже самое что и раньше нудна и красиво

4
dnk-den
Теперь игра называется Death Stranding 2 On The Beach, и она обещает выйти на ПК и PS5 в 2025 году.

Никаких анонсов касательно выхода на ПеКа не было, не факт, что она выйдет на ПеКа в 2025 году.

3
el_maskito

еще более солевая

3
martin32

и не говори. вкладывал бы хоть в коробку с игрой своего зелья, чтобы не скучно было гамать.

4
iMattz

После того, как показали первую часть, думалось мне, что это наркомания какая-то. Очередная японская дикая поделка. Но когда плиграл на раздаче, я просто офигел от сюжета. И геймплей не такой напрягающий, даже расслабляющий в некоторых моментах. В общем, точно брать на релизе, если ценник не будет заоблачным.

3
ConservativeYale

Японци то как раз могут в годноту, но не Кодзима

0
SULIK 712

урраааа,жаль что в 2025

2
ZackSnyder

это джордж милллер в начале?

2
makeavelli

Он самый . новый друг негениального Кодзимы=)

Почему то у невского александра никто не снимается . Хотя он тоже себя гением считает . А у Кодзимы максимально крутые режиссеры в корешах . Ну и актёры =))

-2
Pimba makeavelli

Каратерь в русской озвучке Дюжева

0
cthulhu42 makeavelli

У Невского и Маттиас Хьюз и Грюнер и Дакаскос и Ротрок и т д, даже Дюжев есть. Как это никого нет?)))

0
makeavelli cthulhu42

вся банда дедов в сборе =)))

потому что мы бригада

1
Brock Samson

о Хигс вернётся. нормально

2
Nikola Piterski

Здесь он с гитарой, затем Российские геймеры напишут Кодзиме петицию и в Дед Стрендинг 3 Хигсу дадут баян.

2
denfediuk28

Зачётное соло на гитаре!!!

2
Doni777

Кодзима просто взял переработал внешку Данте из DMC3, гитару которая трансформировалась в косу и тоже била молниями, добавил в свою новую игру, ну что сказать, "гениально"

2
Katapy

Злодей с гитарой напоминает Брендона Ли из фильма Ворон...

2
cthulhu42

Есть такое. Ворон топ фильм.

0
Kenn1y

Надеюсь гг будет несколько, да и геймплей нормальным сделают, так как сеттинг хорош, но для первой части лучше было посмотреть игрофильм.

1
HypnosisWorldWarIII

Киборг самурай и тапор гитара вот это поворот. 2025 а на пк?

1
boo4aa

Я был молод, Коля. У меня была гитара.

0
pam007666

ниплохо..для симулятора КУРЬЕРА...XDDD

1
answerx32

Мой мозг взорван

1
answerx32

Какой же крутой все-таки этот Decima. Персонажи как живые.

1
cthulhu42

Ну тут всё дело в руках скорее. Хотя движок конечно позволяет отрисовывать такой графон моё почтение.

0
answerx32 cthulhu42

Отрисовать так многие смогут, но заставить PS5 потянуть такое качество картинки это потрясающе.

0
cthulhu42 answerx32

Ну я и говорю у Кодзимбы крутые спецы работают.

0
Fap_MasTer

долго ждать, но мы подождем!

1
Faaker11

Любители грибов.. знатные галюны кому то подвезли.

1
алексей 2903

С его талантом можно такие крутые игры делать вместо этой хрени.нудно очень

1
martin32

Рол конечно местами смотрица, но обожратый ганджубас замутит очередное г. Ручного пуделя, Ридуса подкачали, зачем? Он дрищ! Сумашедший чувак с гитарй интересен. Боевая сцена хуже современного кина.

1
Multigone

Наркодзимания.

1
SubaruBrzDream

Очень интригующе ,прям жду♥

0
caramba1999

Что сдесь происходит. Ааааааааа.

0
AGS37

ток щяс понял что вот эту игру придется или предзаказывать или покупать почти на старте т.к. в первой части действительно уникальный опыт с взаимодействием между игроками был и хотелось бы такие же ощущение получить и в этой. В первую часть сыграл только когда в Эпике её раздавали и мне очень понравилась

0
AntonivkA

этот опыт и сейчас есть, играющих очень много. и новичков и старичков.

0
Brock Samson

ну сомнительный опыт
когда у тебя все мосты и дороги готовы и ты просто топишь по сюжету без лишних мук
как по мне это просто игра с легитным трейнером

1
Krio_ru

Мне первая не зашла. Но 2 выглядит прикольно, но опять же, сцены красивые. Геймплей опять будет +- такой же

0
lucsses

Что то Кодзима на этот раз слишком много игры показал. Странно.

0
cthulhu42

Сделал вывод из промо первой части. Молодец. Ролик на порядок бодрее.

1
Scorpion_GamePlay

Отлично, ничего не изменилось кроме декораций.

0
Nikola Piterski

Вы не заметили бури на новой планете? Роботов, бронированных бандитов? Конечно, всё по-старому...

1
Vaipen

Сделано в Бездне, дай списать идею с фильтр картриджами.

Хорошо, Дед Стендинг, только не списывай полностью.

0
MeduzaRUS

Вот она графика нового поколения

0
DОC

Кодзимыч, крут - однозначно.

0
tesla707

Гений снова в деле!

0
JustBegun

Ну разве не гений?! )

0
Витахас

ГЕЙний калловых удобрений. после этой игры я понял что означает пуля из гомна в прямом смысле_))))

-2
answerx32

Конечно гений. Я думаю уже никто не должен сомневаться в этом.

0
Major-Payne

ГДЕ КЕЙДЖ?!🛑🛑🛑

0
Super Boxing

Трейлер норм, а игра будет опять скукотище.

0
besnovaty1986

как и все с островного опг , квинтнесценция уг

0
Roman Niko

наркоман проклятый, обкололся марихуаной своей и ........ в жопы

0
виктор1801

ни чего страшного сперва на ютубе пройду потом уже на пк.

0
1GolDan

блин плоха что Кодзима не делает аниме я бы хотел посмотреть в током стиле и с такой графикой что та подобное такое многим бы зашло

0
ConservativeYale

Анимешник хуже 3.14дораса спидозного

0
strelokBY90

топ трейлер

0
ODINOCHKA_97

вроде говорили что выйдет 24г

0
64566

маска в виде РУК. Да что этот япошка курит? Ниииндзяяя

это я написал в начале. дальше хуже

0
KIIIL

Это не слёзы радости, это хиралий в глаз попал.

0
killer leonid

вот это круто еще часов на 200

0
killer leonid

графон конечно крут пока обновлять пеку

0
lowbrown

Не, ну чуваки, кто после такого сомневается в гениальности данного бурятского мужчины?

0
ConservativeYale

После такого я ещё больше укоренился в его тупорылости

0
SoyerChannel

когда начал смотреть,сразу был готов,к чему то такому...потому что,это же Гадзима...еще не хватает вот чего в трейлере.Бежит тот тип с гитарой и начинается тупо девил май край,потом они такие,о стапе,а давай партейку в блэк джек,и тут прибегают все!!! Дэрил из ходячих,Гильермо дель торо и прочие,быстро сыграли партейку и тут резко!!! НА ТЕБЕ !!!...продалжается мочилово,НО ТУТ!!!! камера плавно отдоляется назад,и мы видим монитор,а за столом сидит сам КАЖИМА и типо рубится в эту наркоманию и потом такой нажимает на паузу,и говорит,смотря на ТЕБЯ...--Надо в сартир сгонять пацаны,я быстро=)!!!(а в сартире корнишон держат те перчатки из трейлера) дак вот,проходят настоящие 10 минут,НАСТОЯЩИЕ 10 МИНУТ БРО!!! ВААААУ,ЭТО ГЕНИАААААЛЬНО...и вот такой садится за стул,и начинается опять замес в игре.КОНЕЦ трейлера,ЭТО ГЕНИАЛЬНО РЕБЯТКИ!!!!

-1
Gangsta_Dan

бро, завязывай с веществами

2
ratte88

Кодзима, залогинься. Мы не станет тебя осуждать, если ты ТАКОЕ добавишь в свою игру.
Увидеть как Данте будет с Кодзимой играть в Блэкджэк? Почему бы и нет.

0
SoyerChannel Gangsta_Dan

ты лучше это Казиме скажи)

0
ConservativeYale Gangsta_Dan

Почему кодзиме можно, а ему нет?

0
evil_capcha

Говорящая жопа как в гов? Прощай дух одиночества, как по мне это минус.

-1
Sneaky Pete

Крутая игра. других мнений быть не может

-1
CoerciveLycan

Жду.

-1
DelDark

Очень жду, обожаю первую часть. Жаль только, что для релиза на ПК придется ждать до 2026 года. =(

-1
DetroyT[RU]

Опять дичь какая то.

-1
свидетель крайзиса

гений и точка

-1
MISHA1968

А толку у нас все равно не доступна будет иза подстилок сони

-1
Винни Пох

Гений сделал очередную лабуду для таких же гениев, это гениально, гении при деле. Я в апуе, Юбик значит для них плохие игры, а этот шлак (все части всех его серий игр) это гениально? Я иббуу, этот мир перевернулся

-1
askazanov

Сюжет да ролики, базара нет - на высоте!!! Но вот сама игра - дичь полная!!!!) Достижение хоть какая то техника добавлена, а оружие??? Блин, такие просторы красивые, хотелось бы и полетать , но....

-2
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Не сказал бы. По началу игра конкретная скукота беготни по горам и по полям. Но потом, когда появляется у тебя оружие и разные виды передвижения, то она превращается в неслыханное удовольствие👍 У меня на первую часть ушло около 90 часов прохождения. Вторую часть жду с восторгом!

4
makeavelli ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Додики дальше 2-3 миссии не осилили =)

я же когда проходил кайф ловил от каждого часа геймплея и тд .

втор миссии не выполнял . делал тока майн .

2
DmitriyKats

В первой части появляется много оборудования, если проходить дальше, в том числе и для сражений.

0
ConservativeYale ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Вам что угодно в удовольствие, если это прорекламировать

0
Аристов--Черный

Сказочный геймдизайнер... И как его из Конами выпустили?

Боевой рокер-трансвестит в раскраске Ворона с прозрачным брюхом - чуть не порвал мне пасть, вызвав тяжёлый приступ смеха:))))

Видимо, яснее эта бредятина не станет...

-2
evil_capcha

Транс? У тебя шиза походу. Это настоящее лицо бейкера

0
Good1e evil_capcha

вот он

1
evil_capcha Good1e

Помоему это Фаннинг

0
Good1e evil_capcha

неа

-1
Good1e evil_capcha

а может быть и да

если это фаннинг то ей тут сколько?35?

-1
Александр Дантес

Готовим 2 4090 супер в слай режиме для максималочек в 2к

-2
cthulhu42

Вряд ли. Ребята Кодзимы круто с движками работают.

1
A E

гитара
ги та ра
г
и
т
а
р
а

ГИТАРА

г и т а р а

кринж просто

-2
Сергей Olyva

Опять навалил шизы. Просто шиза на шизе, учитывая какая гав нище был сюжет первой части, где сюжет по сути замыкался сам на себе и был сном собаки шиза Кодзимы. Я такой злости от тупости происходящего давно не испытывал, когда прошел игру. А тут теперь какой то Джокер, дерется с Самураем ребенком... Фреджайл капитан корабля... Какие то доставки на разных планетах... Ооооо да, как будто одних унылых брений и хождений туда сюда на одной планете мало. Надо другие высрать, чтобы там навыдумать дебильного ландшафта и игрок использовал все эти гавенные примочки, которые в оригинале ты юзаешь ОДИН раз за игру. Я клянусь. К примеру канатную дорогу я построил один раз, тк как мне было лень спускаться вручную. Игра НИКОГДА вас не поставит в условия, вот так и никак иначе.Так помимо этого, еще и сюжет просто парашей оказался. Они спецом сделали пару миссий в сраных горах, иначе бы кроме Машины игрок вообще ничего не использовал, тк как больше ничего и не надо. Разве что строить эти сраные станции подзарядки. Да и только.

-2
ConservativeYale

А нахер ты её проходил, если она такая плохая? Я вот тоже считаю её небывалым кринжом, но хотяб не утилизировал десятки часов на этот бред. Может пора начать играть в то, что нравится, а не в то, что нужно по мнению метакритиков, ютуберов и их соевых куколдов обитающих на этом и не только сайте?

0
VitGun

Ну и наркомания.

-2
bekertughan

Кайф 😍 подожду раздачу в ЕГС (directors cut версию естественно 😎)

-3
DenisVTR

Тот момент когда круто но играть я в это конечно не буду. Мне первой всего на 6 часов хватило

-3
evil_capcha

Я 100ч провел и мне понравилось))

6
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА evil_capcha

У меня 89 часов. Игра топчик👍

-2
DenisVTR evil_capcha

Ну тут уж кому как

-1
evil_capcha DenisVTR

Игра может понравится кому нравится такая шляпа как доставка грузов) сюжет мне не больно защел. Но 2ю я часть жду

-2
Xirasim evil_capcha

если играть на пиратке, то игра и не понравится, играя в лицензию идёт взаимодействие с постройками других игроков, что тоже интересно если строишь что-то своё и оно оказалось полезным, сюжет мне тоже понравился, не обычный, оригинальный.

-1
Varyag-6666

Из драмы сделали клоунаду.

-3
nikofeti

Это же явный стеб от Гения над фриками которым в первой части было мало экшона, а тут Кодзимыч как бы говорит ну че вам экшона было мало да, симулятор курьера, ну нате вам сразу арсенал оружия в начале трейлера хиггс с гитарой против киберсамураев ну че хотели экшна получайте лол)), примерно так

5
Nikola Piterski

Мне кажется здесь Хиггс похож на Джокера и лицом и повадками.

0
ConservativeYale

Из клоунады ещё большую клоунаду.

0
ConservativeYale nikofeti

Я не долба_ёб! Это я тебя так затроллил! Ну мам!

0
OnlyWatch

Отдает местами вайбом Метал Гир, походу Кодзима свои идеи будет в этой вселенной теперь реализовывать. Ждем!

-4
cthulhu42

Он же сказал что после этой игры будет делать шпионский стелс экшен. Возможно новый МГС.

0
Петр Стрельцов

Пошёл ты Кодзима к синтоистской матери, шизофреник, таже самая ахинея, больше абсурда, графомании, кривляния, ещё и анимэшных фриков добавил. Давай Кодзима лепи из и так бредовой игры JRPG c гранатами из кала и мочи..

-4
saiditsme

👍

0
DelDark

Тебе других игр мало? Или тебя заставляют играть в это? Не нравится, не играй, а я вот очень рад, что такой артхаус существует!

1
Vlad_Cepesh

Трэшак какой то, особенно с гитарой ))))

-4
FlufflePuff

Опять зуета какая то. Кодзима давно уже слился и пилит фигню какую то.

-5
ConservativeYale

По мне он никогда годноты и не делал. Подобного кринжа у него и в МГСах было валом. Я вообще в ахере что кто то фанател с этой серии

0
Дроникс

Кодзима гений по надувательству людей!Так что не ждите что то супер пупер,а будет опять однообразная нудятина!!!Не верьте вы этим красивым роликам!!!!!Но однозначно лучше сраньфилда:)Так что подождем пираточку;)

-5
Кyрица

Я даже первую парашу не осилил, бред несусветный...

-5
SubaruBrzDream
3
ConservativeYale SubaruBrzDream

Ебобо те, кто с серьёзными щами кринжатину уплетает

0
Мур Мур lamour

Геймплей тот же самый , что там делать до 2025? Могли уже выпустить , кажима как обычно делает прогрев , а фанатики и рады

-8
ratte88

>полноценного геймплея нет, в игру не играл, первую часть не трогал
>почему-то думает, что его мнение чего-то стоит

Иди в очередную каловдути поиграй или сверхуникалый мортакл комбат, который с 90 годов никак не изменяется. Кодзима не для тебе подобных игры делает.

0
Мур Мур lamour ratte88

Ага, для тебе подобных делал 🤣

0
DmitriyKats Мур Мур lamour

А что в этом смешного? Да, игра не для вас, но кроме вас есть и другие игроки, которым нравится.

0
Мур Мур lamour DmitriyKats

Поэтому как и все здесь, я не могу сказать своего мнения?

-1
Петр Стрельцов

Да нет у Кодзимы никаких фанатиков, просто стаду нравится поддакивать и подлизывать друг другу жопу ползая и жужжа вокруг чего-то модного и того что ПРИНЯТО хвалить..

0
makeavelli

Лучшая игра всех времен на подходе . Первая часть еще до выхода была легендой . Когда я прошёл ее я офигел еще сильнее . Такого сюжета и твистов и прочего не было и без Кодзимы наврядли будет . Из сериалов Тьма такой же шедевр . Вообщем всем советую . Игра где можно убежать от монстров гениальна вдвойне =)

а додики поиграли час и вынесли вердикт симулятор курьера )

а чел Ридус Америку спасал на самом деле . Создавал ХЕРАЛЬНУЮ сеть !

-11
SULIK 712

+ шикарная игра

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Эта игра не для додиков👍 Игра во истину легендарная🤗

0
ConservativeYale ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Он с вас рофлит, додики. Сразу видно поклонников "гения" по уровню интеллекта)

0
Same Garrison

На данный момент - 2024 просто голый. Bloodlines 2 - кал. State of Play - кал (кроме Кодзимы). Итого, надежда только на Ждалкер 2 (как ни странно) и Outlaws. Всё

А действительно годная ближайшая игра - Death Stranding 2 в 2025

-16
Good1e

кал

-24
kedmaker

выплюнь

15
Комментарий удален
Same Garrison Good1e

Есть другие варианты? Остальное - ещё больший кал. Если взять твою шкалу

0
qento

люто плюсую death stranding это такая пар*ша
когда хидео работал на конами они хотя бы ограничевали полет его наркоманской фантазии и заставляли делать игры а не бред сумашедшего
после того как создал свою студию он ушел в разнос
таких людей как Хидео надо всегда ограничевать

0
Good1e Same Garrison

драгонс догма 2,вот тебе норм варик не лютого калоEDA.

-9