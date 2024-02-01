Хидэо Кодзима показал загадочный, но очень зрелищный геймплей Death Stranding 2

Теории и предположения геймеров все-таки подтвердились. Именитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в рамках State of Play представил новую демонстрацию Death Stranding 2. Новый ролик на протяжении почти 10 минут показывает несколько странных сюжетных кат-сцен из игры, а затем резко переходит к демонстрации игрового процесса. Судя по опубликованному ролику, в сиквеле Death Stranding игроков ждут еще более удивительные локации, сложные ландшафты и красивые пейзажи.
Ролик вновь вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов, но в большей степени он выглядит впечатляющим. Сражение робота с катаной против персонажа с бас-гитарой говорит само за себя. Последняя демонстрация Death Stranding 2 подтвердила возвращение хорошо знакомого персонажа, внешность и голос которого подарил Трой Бейкер. Также была показана героиня, которую исполняет актриса Эль Фэннинг, вместе с другими персонажами.
Как ожидается, сюжет Death Stranding 2 продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, которого играет Норман Ридус. Главному герою вновь предстоит отправиться в большое путешествие и сыграть важную роль в восстановлении человечества. Теперь игра называется Death Stranding 2 On The Beach, и она обещает выйти на ПК и PS5 в 2025 году.
новый трейлер - отвал башки! по любому одна из самых ожидаемых игр
+
Если тебе понятны игры Кодзимы - ты и есть Кодзима!
Это отвал шизы. Какой то местный Джокир дерется гитарой с ребенком Самураем. ЧТО это такое... Или тебе плевать на логику происходящего ?
Во-первых, в первой части в концовке все непонятки были по 3 раза разжёваны в концовке и на почти все вопросы дали ответы. Это не "местный джокер", а отсылка на Ворона.
Вместо того, чтобы душить, лучше бы порадовались что в индустрии все ещё есть такие проекты с такими бюджетами, в которых присутствует творческая задумка и идея, а не сделанный на конвейере кал для нормисов, лишь бы продать больше копий.
это факт)
Честно я не любитель такого но это в 100 раз лучше чем 95% параши которую делают западные разработчики
Японцы и инди-разработчики - последние, кто хоть как-то душу вкладывает в свой продукт.
У япов души нет, поэтому вкладывают что есть. Собственно потому и результат такой - ядерная каша из обрывков западной философии и поп-культурки.
ты преувеличиваешь. плохих игр намного меньше, чем хороших. Тем более все относительно: в РФ игр мало выходит и хороших мало, за исключением таких, как метро
Россия не относится к западным разработчикам . Не видел что бы в каком нибудь "Бесконечном лете " переживали за то что бы девушки были слишком сексуализированы или подобную лабуду от западноприводных компаний . И разработчики метро никакого отношения к РФ не имеют .
Невероятный трейлер, правда жалко, что придется ждать аж до 2025 года :(
и ещё больше если ты ПКашник(
есть время обновиться
Осталось только дожить
Пока дождёшься следующей части - на спине у Сэма вылезет грыжа от чюмоданов в первой части! Это ещё целый год таскать чюмоданы и ждать пердолёта, который увезёт наших героев на другую планету, чтобы там начать связывать базы тырнетом. Но там веселее - бури есть, климат суровый.
Так что пока готовьтесь - тренируйтесь дольше бегать от бурь, отрабатывайте джиуджитсу - в новом мире бандиты посложнее и поживучее, думайте что возьмёте с собой в новый мир.
кудзима снова накуривался чтоб продолжить херальную историю...ГЕНИЙ
Боже, дай этой игре такую же крутую русскоязычную озвучку, как и в первой части.
Что-то нет уверенности на счет озвучки =(
Кто-то должен вечно объединять:)
класс
Кодзима просто Бог визуала и кинематографии. Трейлер просто топ.
Хигс в теле Амелии и (вроде, если я правильно понял) Сэм вытащил из Берега Маму О_О - жестко... нооо вот болчанчик на жопе с пониженным ФПС явно будет бросаться в гласа(ибо глядя на него эти минуты уже болеть начали -_- )....а так КРУТО .
Вряд-ли в теле Амелии, всё-таки в первой части он был её марионеткой. Может она так его воскресила?
Тоже самое что и раньше нудна и красиво
Никаких анонсов касательно выхода на ПеКа не было, не факт, что она выйдет на ПеКа в 2025 году.
еще более солевая
и не говори. вкладывал бы хоть в коробку с игрой своего зелья, чтобы не скучно было гамать.
После того, как показали первую часть, думалось мне, что это наркомания какая-то. Очередная японская дикая поделка. Но когда плиграл на раздаче, я просто офигел от сюжета. И геймплей не такой напрягающий, даже расслабляющий в некоторых моментах. В общем, точно брать на релизе, если ценник не будет заоблачным.
Японци то как раз могут в годноту, но не Кодзима
урраааа,жаль что в 2025
это джордж милллер в начале?
Он самый . новый друг негениального Кодзимы=)
Почему то у невского александра никто не снимается . Хотя он тоже себя гением считает . А у Кодзимы максимально крутые режиссеры в корешах . Ну и актёры =))
Каратерь в русской озвучке Дюжева
У Невского и Маттиас Хьюз и Грюнер и Дакаскос и Ротрок и т д, даже Дюжев есть. Как это никого нет?)))
вся банда дедов в сборе =)))
потому что мы бригада
о Хигс вернётся. нормально
Здесь он с гитарой, затем Российские геймеры напишут Кодзиме петицию и в Дед Стрендинг 3 Хигсу дадут баян.
Зачётное соло на гитаре!!!
Кодзима просто взял переработал внешку Данте из DMC3, гитару которая трансформировалась в косу и тоже била молниями, добавил в свою новую игру, ну что сказать, "гениально"
Злодей с гитарой напоминает Брендона Ли из фильма Ворон...
Есть такое. Ворон топ фильм.
Надеюсь гг будет несколько, да и геймплей нормальным сделают, так как сеттинг хорош, но для первой части лучше было посмотреть игрофильм.
Киборг самурай и тапор гитара вот это поворот. 2025 а на пк?
Я был молод, Коля. У меня была гитара.
ниплохо..для симулятора КУРЬЕРА...XDDD
Мой мозг взорван
Какой же крутой все-таки этот Decima. Персонажи как живые.
Ну тут всё дело в руках скорее. Хотя движок конечно позволяет отрисовывать такой графон моё почтение.
Отрисовать так многие смогут, но заставить PS5 потянуть такое качество картинки это потрясающе.
Ну я и говорю у Кодзимбы крутые спецы работают.
долго ждать, но мы подождем!
Любители грибов.. знатные галюны кому то подвезли.
С его талантом можно такие крутые игры делать вместо этой хрени.нудно очень
Рол конечно местами смотрица, но обожратый ганджубас замутит очередное г. Ручного пуделя, Ридуса подкачали, зачем? Он дрищ! Сумашедший чувак с гитарй интересен. Боевая сцена хуже современного кина.
Наркодзимания.
Очень интригующе ,прям жду♥
Что сдесь происходит. Ааааааааа.
ток щяс понял что вот эту игру придется или предзаказывать или покупать почти на старте т.к. в первой части действительно уникальный опыт с взаимодействием между игроками был и хотелось бы такие же ощущение получить и в этой. В первую часть сыграл только когда в Эпике её раздавали и мне очень понравилась
этот опыт и сейчас есть, играющих очень много. и новичков и старичков.
ну сомнительный опыт
когда у тебя все мосты и дороги готовы и ты просто топишь по сюжету без лишних мук
как по мне это просто игра с легитным трейнером
Мне первая не зашла. Но 2 выглядит прикольно, но опять же, сцены красивые. Геймплей опять будет +- такой же
Что то Кодзима на этот раз слишком много игры показал. Странно.
Сделал вывод из промо первой части. Молодец. Ролик на порядок бодрее.
Отлично, ничего не изменилось кроме декораций.
Вы не заметили бури на новой планете? Роботов, бронированных бандитов? Конечно, всё по-старому...
Сделано в Бездне, дай списать идею с фильтр картриджами.
Хорошо, Дед Стендинг, только не списывай полностью.
Вот она графика нового поколения
Кодзимыч, крут - однозначно.
Гений снова в деле!
Ну разве не гений?! )
ГЕЙний калловых удобрений. после этой игры я понял что означает пуля из гомна в прямом смысле_))))
Конечно гений. Я думаю уже никто не должен сомневаться в этом.
ГДЕ КЕЙДЖ?!🛑🛑🛑
Трейлер норм, а игра будет опять скукотище.
как и все с островного опг , квинтнесценция уг
наркоман проклятый, обкололся марихуаной своей и ........ в жопы
ни чего страшного сперва на ютубе пройду потом уже на пк.
блин плоха что Кодзима не делает аниме я бы хотел посмотреть в током стиле и с такой графикой что та подобное такое многим бы зашло
Анимешник хуже 3.14дораса спидозного
топ трейлер
вроде говорили что выйдет 24г
маска в виде РУК. Да что этот япошка курит? Ниииндзяяя
это я написал в начале. дальше хуже
Это не слёзы радости, это хиралий в глаз попал.
вот это круто еще часов на 200
графон конечно крут пока обновлять пеку
Не, ну чуваки, кто после такого сомневается в гениальности данного бурятского мужчины?
После такого я ещё больше укоренился в его тупорылости
когда начал смотреть,сразу был готов,к чему то такому...потому что,это же Гадзима...еще не хватает вот чего в трейлере.Бежит тот тип с гитарой и начинается тупо девил май край,потом они такие,о стапе,а давай партейку в блэк джек,и тут прибегают все!!! Дэрил из ходячих,Гильермо дель торо и прочие,быстро сыграли партейку и тут резко!!! НА ТЕБЕ !!!...продалжается мочилово,НО ТУТ!!!! камера плавно отдоляется назад,и мы видим монитор,а за столом сидит сам КАЖИМА и типо рубится в эту наркоманию и потом такой нажимает на паузу,и говорит,смотря на ТЕБЯ...--Надо в сартир сгонять пацаны,я быстро=)!!!(а в сартире корнишон держат те перчатки из трейлера) дак вот,проходят настоящие 10 минут,НАСТОЯЩИЕ 10 МИНУТ БРО!!! ВААААУ,ЭТО ГЕНИАААААЛЬНО...и вот такой садится за стул,и начинается опять замес в игре.КОНЕЦ трейлера,ЭТО ГЕНИАЛЬНО РЕБЯТКИ!!!!
бро, завязывай с веществами
Кодзима, залогинься. Мы не станет тебя осуждать, если ты ТАКОЕ добавишь в свою игру.
Увидеть как Данте будет с Кодзимой играть в Блэкджэк? Почему бы и нет.
ты лучше это Казиме скажи)
Почему кодзиме можно, а ему нет?
Говорящая жопа как в гов? Прощай дух одиночества, как по мне это минус.
Крутая игра. других мнений быть не может
Жду.
Очень жду, обожаю первую часть. Жаль только, что для релиза на ПК придется ждать до 2026 года. =(
Опять дичь какая то.
гений и точка
А толку у нас все равно не доступна будет иза подстилок сони
Гений сделал очередную лабуду для таких же гениев, это гениально, гении при деле. Я в апуе, Юбик значит для них плохие игры, а этот шлак (все части всех его серий игр) это гениально? Я иббуу, этот мир перевернулся
Сюжет да ролики, базара нет - на высоте!!! Но вот сама игра - дичь полная!!!!) Достижение хоть какая то техника добавлена, а оружие??? Блин, такие просторы красивые, хотелось бы и полетать , но....
Не сказал бы. По началу игра конкретная скукота беготни по горам и по полям. Но потом, когда появляется у тебя оружие и разные виды передвижения, то она превращается в неслыханное удовольствие👍 У меня на первую часть ушло около 90 часов прохождения. Вторую часть жду с восторгом!
Додики дальше 2-3 миссии не осилили =)
я же когда проходил кайф ловил от каждого часа геймплея и тд .
втор миссии не выполнял . делал тока майн .
В первой части появляется много оборудования, если проходить дальше, в том числе и для сражений.
Вам что угодно в удовольствие, если это прорекламировать
Сказочный геймдизайнер... И как его из Конами выпустили?
Боевой рокер-трансвестит в раскраске Ворона с прозрачным брюхом - чуть не порвал мне пасть, вызвав тяжёлый приступ смеха:))))
Видимо, яснее эта бредятина не станет...
Транс? У тебя шиза походу. Это настоящее лицо бейкера
вот он
Помоему это Фаннинг
неа
а может быть и да
если это фаннинг то ей тут сколько?35?
Готовим 2 4090 супер в слай режиме для максималочек в 2к
Вряд ли. Ребята Кодзимы круто с движками работают.
гитара
ги та ра
г
и
т
а
р
а
ГИТАРА
г и т а р а
кринж просто
Опять навалил шизы. Просто шиза на шизе, учитывая какая гав нище был сюжет первой части, где сюжет по сути замыкался сам на себе и был сном собаки шиза Кодзимы. Я такой злости от тупости происходящего давно не испытывал, когда прошел игру. А тут теперь какой то Джокер, дерется с Самураем ребенком... Фреджайл капитан корабля... Какие то доставки на разных планетах... Ооооо да, как будто одних унылых брений и хождений туда сюда на одной планете мало. Надо другие высрать, чтобы там навыдумать дебильного ландшафта и игрок использовал все эти гавенные примочки, которые в оригинале ты юзаешь ОДИН раз за игру. Я клянусь. К примеру канатную дорогу я построил один раз, тк как мне было лень спускаться вручную. Игра НИКОГДА вас не поставит в условия, вот так и никак иначе.Так помимо этого, еще и сюжет просто парашей оказался. Они спецом сделали пару миссий в сраных горах, иначе бы кроме Машины игрок вообще ничего не использовал, тк как больше ничего и не надо. Разве что строить эти сраные станции подзарядки. Да и только.
А нахер ты её проходил, если она такая плохая? Я вот тоже считаю её небывалым кринжом, но хотяб не утилизировал десятки часов на этот бред. Может пора начать играть в то, что нравится, а не в то, что нужно по мнению метакритиков, ютуберов и их соевых куколдов обитающих на этом и не только сайте?
Ну и наркомания.
Кайф 😍 подожду раздачу в ЕГС (directors cut версию естественно 😎)
Тот момент когда круто но играть я в это конечно не буду. Мне первой всего на 6 часов хватило
Я 100ч провел и мне понравилось))
У меня 89 часов. Игра топчик👍
Ну тут уж кому как
Игра может понравится кому нравится такая шляпа как доставка грузов) сюжет мне не больно защел. Но 2ю я часть жду
если играть на пиратке, то игра и не понравится, играя в лицензию идёт взаимодействие с постройками других игроков, что тоже интересно если строишь что-то своё и оно оказалось полезным, сюжет мне тоже понравился, не обычный, оригинальный.
Из драмы сделали клоунаду.
Это же явный стеб от Гения над фриками которым в первой части было мало экшона, а тут Кодзимыч как бы говорит ну че вам экшона было мало да, симулятор курьера, ну нате вам сразу арсенал оружия в начале трейлера хиггс с гитарой против киберсамураев ну че хотели экшна получайте лол)), примерно так
Мне кажется здесь Хиггс похож на Джокера и лицом и повадками.
Из клоунады ещё большую клоунаду.
Я не долба_ёб! Это я тебя так затроллил! Ну мам!
Отдает местами вайбом Метал Гир, походу Кодзима свои идеи будет в этой вселенной теперь реализовывать. Ждем!
Он же сказал что после этой игры будет делать шпионский стелс экшен. Возможно новый МГС.
Пошёл ты Кодзима к синтоистской матери, шизофреник, таже самая ахинея, больше абсурда, графомании, кривляния, ещё и анимэшных фриков добавил. Давай Кодзима лепи из и так бредовой игры JRPG c гранатами из кала и мочи..
👍
Тебе других игр мало? Или тебя заставляют играть в это? Не нравится, не играй, а я вот очень рад, что такой артхаус существует!
Трэшак какой то, особенно с гитарой ))))
Опять зуета какая то. Кодзима давно уже слился и пилит фигню какую то.
По мне он никогда годноты и не делал. Подобного кринжа у него и в МГСах было валом. Я вообще в ахере что кто то фанател с этой серии
Кодзима гений по надувательству людей!Так что не ждите что то супер пупер,а будет опять однообразная нудятина!!!Не верьте вы этим красивым роликам!!!!!Но однозначно лучше сраньфилда:)Так что подождем пираточку;)
Я даже первую парашу не осилил, бред несусветный...
Ебобо те, кто с серьёзными щами кринжатину уплетает
Геймплей тот же самый , что там делать до 2025? Могли уже выпустить , кажима как обычно делает прогрев , а фанатики и рады
>полноценного геймплея нет, в игру не играл, первую часть не трогал
>почему-то думает, что его мнение чего-то стоит
Иди в очередную каловдути поиграй или сверхуникалый мортакл комбат, который с 90 годов никак не изменяется. Кодзима не для тебе подобных игры делает.
Ага, для тебе подобных делал 🤣
А что в этом смешного? Да, игра не для вас, но кроме вас есть и другие игроки, которым нравится.
Поэтому как и все здесь, я не могу сказать своего мнения?
Да нет у Кодзимы никаких фанатиков, просто стаду нравится поддакивать и подлизывать друг другу жопу ползая и жужжа вокруг чего-то модного и того что ПРИНЯТО хвалить..
Лучшая игра всех времен на подходе . Первая часть еще до выхода была легендой . Когда я прошёл ее я офигел еще сильнее . Такого сюжета и твистов и прочего не было и без Кодзимы наврядли будет . Из сериалов Тьма такой же шедевр . Вообщем всем советую . Игра где можно убежать от монстров гениальна вдвойне =)
а додики поиграли час и вынесли вердикт симулятор курьера )
а чел Ридус Америку спасал на самом деле . Создавал ХЕРАЛЬНУЮ сеть !
+ шикарная игра
Эта игра не для додиков👍 Игра во истину легендарная🤗
Он с вас рофлит, додики. Сразу видно поклонников "гения" по уровню интеллекта)
На данный момент - 2024 просто голый. Bloodlines 2 - кал. State of Play - кал (кроме Кодзимы). Итого, надежда только на Ждалкер 2 (как ни странно) и Outlaws. Всё
А действительно годная ближайшая игра - Death Stranding 2 в 2025
кал
выплюнь
Есть другие варианты? Остальное - ещё больший кал. Если взять твою шкалу
люто плюсую death stranding это такая пар*ша
когда хидео работал на конами они хотя бы ограничевали полет его наркоманской фантазии и заставляли делать игры а не бред сумашедшего
после того как создал свою студию он ушел в разнос
таких людей как Хидео надо всегда ограничевать
драгонс догма 2,вот тебе норм варик не лютого калоEDA.