Хидэо Кодзима показал загадочный, но очень зрелищный геймплей Death Stranding 2

Теории и предположения геймеров все-таки подтвердились. Именитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в рамках State of Play представил новую демонстрацию Death Stranding 2. Новый ролик на протяжении почти 10 минут показывает несколько странных сюжетных кат-сцен из игры, а затем резко переходит к демонстрации игрового процесса. Судя по опубликованному ролику, в сиквеле Death Stranding игроков ждут еще более удивительные локации, сложные ландшафты и красивые пейзажи.

Ролик вновь вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов, но в большей степени он выглядит впечатляющим. Сражение робота с катаной против персонажа с бас-гитарой говорит само за себя. Последняя демонстрация Death Stranding 2 подтвердила возвращение хорошо знакомого персонажа, внешность и голос которого подарил Трой Бейкер. Также была показана героиня, которую исполняет актриса Эль Фэннинг, вместе с другими персонажами.

Как ожидается, сюжет Death Stranding 2 продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, которого играет Норман Ридус. Главному герою вновь предстоит отправиться в большое путешествие и сыграть важную роль в восстановлении человечества. Теперь игра называется Death Stranding 2 On The Beach, и она обещает выйти на ПК и PS5 в 2025 году.