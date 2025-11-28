Хидео Кодзима получил награду "Лучший создатель" на GQ Japan Men of the Year 2025

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима был удостоен престижной награды "Лучший создатель" в рамках ежегодной премии GQ Japan Men of the Year 2025. Эта награда стала признанием его непрерывного влияния на индустрию развлечений и его уникальной способности стирать границы между медиа.

Как отметило жюри GQ, работа Кодзимы над проектом Death Stranding вышла далеко за рамки традиционного понимания видеоигр. Игра не только соединила игроков по всему миру через свою уникальную асинхронную многопользовательскую систему, но и стала мостом, связавшим индустрии видеоигр и кино. В проекте были задействованы голливудские звезды и режиссеры, которых лично привлек Кодзима, создав тем самым новую форму развлечения.

Death Stranding соединяет игроков друг с другом в игре, соединяет игры и кино, и представляет актеров и режиссеров, которых лично соединил Хидео Кодзима, создавая новую форму развлечений, выходящую за рамки игр, – говорится в описании награды.

Журнал также подчеркнул, что Кодзима не останавливается на достигнутом. В настоящее время его студия, Kojima Productions, активно работает над новыми проектами, которые, по словам GQ, "превзойдут наше воображение".

Мы поражены его острым чувством и инновационным подходом, - добавили в публикации.

Награда GQ Japan Men of the Year является свидетельством статуса Хидео Кодзимы не просто как геймдизайнера, но как одного из самых влиятельных и провидческих творцов в современной поп-культуре. Индустрия с нетерпением ждет его следующих шагов, которые, без сомнения, вновь переопределят привычные жанры.