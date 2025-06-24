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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 502 оценки

Хидэо Кодзима признался, что Death Stranding 2 была самой сложной в разработке игрой

Gutsz Gutsz

На фоне недавней новости о том, что Хидэо Кодзима стал мировым рекордсменом по популярности в социальных сетях, сам геймдизайнер поделился личными откровениями о создании Death Stranding 2: On the Beach. Выступая в эфире японского радио KOJI10, Кодзима признался, что работа над игрой стала самым трудным проектом в его карьере.

"Не просто гений, а настоящая звезда": Хидэо Кодзима стал мировым рекордсменом по популярности в соцсетях

По словам создателя серии, Death Stranding 2 разрабатывалась в сложнейших условиях — в разгар пандемии. Сам Кодзима в этот период тяжело заболел и перенёс операцию на глазах, что поставило под угрозу его участие в проекте. Он признался, что были моменты, когда он не знал, удастся ли вообще завершить игру, однако усилия всей команды позволили довести амбициозный проект до финала. «Я рад, что мы смогли закончить её. Надеюсь, игроки оценят результат», — отметил разработчик.

На фоне этих слов особенно интересно обратить внимание на вчерашние оценки от прессы, появившиеся за несколько дней до полноценного релиза. Критики отмечают, что Death Stranding 2 — это заметный шаг вперёд по сравнению с первой частью: как в плане нарратива, так и в геймдизайне. Подробнее о рецензиях и оценках — в нашем отдельном материале:

"Вершина творческого геймдизайна": Death Stranding 2 получает восторженные отзывы прессы

Death Stranding 2: On the Beach уже доступна для обладателей Deluxe-издания, а полноценный релиз для всех состоится 26 июня 2025 года. Игра выходит эксклюзивно на PlayStation 5, а позднее доберется и до ПК.

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