Хидэо Кодзима рад высоким оценкам Death Stranding 2 от критиков

Death Stranding 2: On the Beach продолжает уверенно закрепляться в числе самых обсуждаемых и высокооценённых игр 2025 года. По данным агрегатора оценок Metacritic, проект уверено закрепил за собой средний балл 90, и лично Хидэо Кодзима признался, что доволен результатом. Об этом он заявил на недавнем мероприятии World Strand Tour 2 в Лондоне, где режиссёра приветствовал давний друг и ведущий игровых шоу Джефф Кили.

Игру оценили хорошо. Я доволен этими оценками, спасибо.

— коротко ответил Кодзима, не скрывая удивления тем, насколько позитивно была воспринята его самая «странная» игра. Один из зрителей даже оказался за игрой прямо во время выступления — по словам очевидцев, он играл через PlayStation Portal.

Признание сопровождалось ироничной отсылкой к собственным страхам: ранее Кодзима опасался, что Death Stranding 2 может оказаться... слишком понятной и «нормальной». По его мнению, великие игры часто сначала вызывают противоречивую реакцию, а только спустя годы становятся признанными шедеврами. В случае с сиквелом всё пошло иначе — и это стало неожиданным поводом для тревоги. По словам соавтора саундтрека Йоанна Лемуана (Woodkid), на этапе тестов Кодзима всерьёз переживал: «Если всем нравится — значит, мы что-то делаем не так».

Тем не менее, версия игры, вышедшая в релиз, была пересмотрена именно с учётом этих сомнений: в сюжет и структуру были внесены изменения, чтобы усилить эмоциональную вовлечённость и сохранить фирменную «остроту» оригинала.

Сейчас многие игроки только начинают погружаться в загадочный и мрачный мир Death Stranding 2, проходя основную сюжетную линию с её неожиданными поворотами. Кодзима, как и прежде, наполнил игру множеством скрытых деталей и неочевидных механик. В наших свежих гайдах уже раскрываются самые важные аспекты геймплея и секреты игры:

Death Stranding 2 уже вышла и доступна эксклюзивно на PlayStation 5.