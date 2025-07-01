Хидэо Кодзима рад высоким оценкам Death Stranding 2 от критиков

Death Stranding 2: On the Beach продолжает уверенно закрепляться в числе самых обсуждаемых и высокооценённых игр 2025 года. По данным агрегатора оценок Metacritic, проект уверено закрепил за собой средний балл 90, и лично Хидэо Кодзима признался, что доволен результатом. Об этом он заявил на недавнем мероприятии World Strand Tour 2 в Лондоне, где режиссёра приветствовал давний друг и ведущий игровых шоу Джефф Кили.
Игру оценили хорошо. Я доволен этими оценками, спасибо.
— коротко ответил Кодзима, не скрывая удивления тем, насколько позитивно была воспринята его самая «странная» игра. Один из зрителей даже оказался за игрой прямо во время выступления — по словам очевидцев, он играл через PlayStation Portal.
Признание сопровождалось ироничной отсылкой к собственным страхам: ранее Кодзима опасался, что Death Stranding 2 может оказаться... слишком понятной и «нормальной». По его мнению, великие игры часто сначала вызывают противоречивую реакцию, а только спустя годы становятся признанными шедеврами. В случае с сиквелом всё пошло иначе — и это стало неожиданным поводом для тревоги. По словам соавтора саундтрека Йоанна Лемуана (Woodkid), на этапе тестов Кодзима всерьёз переживал: «Если всем нравится — значит, мы что-то делаем не так».
Тем не менее, версия игры, вышедшая в релиз, была пересмотрена именно с учётом этих сомнений: в сюжет и структуру были внесены изменения, чтобы усилить эмоциональную вовлечённость и сохранить фирменную «остроту» оригинала.
Сейчас многие игроки только начинают погружаться в загадочный и мрачный мир Death Stranding 2, проходя основную сюжетную линию с её неожиданными поворотами. Кодзима, как и прежде, наполнил игру множеством скрытых деталей и неочевидных механик. В наших свежих гайдах уже раскрываются самые важные аспекты геймплея и секреты игры:
- Голливудские звезды и неожиданные камео в Death Stranding 2
- Продвинутые советы по боевой системе курьера
- Как уничтожить гигантского мехапризрака: заказ №12
Death Stranding 2 уже вышла и доступна эксклюзивно на PlayStation 5.
Так заплатили кому надо - вот и пиарят по полной, ещё с самой ранней разработки )
если игра дерьмо, то никакой пиар ей не поможет. пример тому - concord. в данном случае DS2 - это без преувеличения Игра Года! так что Кодзима заслужил похвалы и оценки считаю полностью оправданы
очень интересная новость... неожиданная новость. раньше мне казалось, что комментарии от людей типа Когда уже будут постить новости о том, как кодзима в туалет сходил, ну они мемом чтоли казались. А нет же, вот Кодзима радуется, что у игыр высокие оценки, это же шок, об этом нужно писать!
ПС
а будут новости про другие игры, например такой то разработчик не рад, что игра не дотянула до 9 баллов или, разработчик и продюссер такой то очень рады, что у игры 7 баллов из 10 ? :D
Глядя на этот хайп,опять куча народа купит это унылое г-но и пожалеет потраченных денег.) Прежде чем покупать этот шедевр,ближе ознакомьтесь с игрой у стримеров,возможно это не ваше.А все преисполнившееся доставщики,которые решат мне втирать про гениальность Кодзимы,сразу идут на х...р.)
Я там под одим постом написал что ето унылое дерьмище симулятор доставки так набежали фанатики наркома кодзимы и начали не утверждать что ето щедевр!
Но игра то унылое дерьмо