Хидео Кодзима раскрыл еще немного подробностей о живой кукле из Death Stranding 2

После выхода нового трейлера Death Stranding 2: on The Beach сам Хидео Кодзима рассказал о некоторых аспектах игры.

Сегодня мы узнаем больше о необычной живой кукле, которая дебютировала в новом трейлере.

Он похож на режиссера Фатиха Акина, а за актерскую игру и озвучку отвечает Джонатан Роуми, сыгравший Иисуса из Назарета в "Избранном".

Кодзима рассказал о том, как появился этот персонаж, на своем аккаунте X (бывший Twitter), а также поведал о том, чего мы можем от него ожидать.

Я дружу с режиссером Фатихом Акином с тех пор, как он приезжал в Японию на продвижение фильма "На пределе" (представленный женой Нормана, Дианой Крюгер), и у нас было интервью для японских СМИ (2018 год). Тогда он сказал мне, что хотел бы стать одним из персонажей игры, поэтому я придумал для Фатиха персонажа, "живую куклу", которая разделит путешествие с Сэмом. Его персонаж очень энергичный и веселый, и, несмотря на свою грусть, он поддерживает Сэма. У меня уже был черновой вариант дизайна и настройки персонажа еще до выхода DS1, но после того, как я столкнулся с пандемией в реальной жизни, я решил отбросить все сценарии, которые подготовил ранее, и переписал их, но оставил "живую куклу" в том виде, в котором она была. Озвучкой и актерской игрой занимался Джонатан Роуми, известный по работе в телевизионной драме "Избранный".

Судя по всему, господин Кодзима также получил множество сообщений с просьбой вернуть персонажа Мадса Миккельсена в Death Stranding 2: On the Beach.

Однако он подтвердил, что соответствующий персонаж из оригинальной Death Stranding не вернется, и объяснил причину этого.

Первоначально анонсированная в декабре 2022 года, Death Stranding 2: on the Beach официально выйдет на PS5 в 2025 году.