Хидео Кодзима раскрыл немного подробностей про динамическую смену дня и ночи в Death Stranding 2: On the Beach

После выхода обширных превью журналистов стало известно, что Death Stranding 2: On the Beach, которая недавно ушла на золото, получит важное нововведение — динамическую смену дня и ночи. Хотя это изменение визуально обогащает открытый мир, режиссер проекта Хидео Кодзима подчеркивает, что оно также вносит существенные геймплейные перемены.

В интервью IGN Кодзима пояснил, что хотел передать естественное течение времени, как это было реализовано в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. В первой Death Stranding такого цикла не было, во многом из-за ограничений движка. Теперь же игрок сможет наблюдать, как солнце встает и опускается над пейзажами опустошённой Америки, что усиливает эффект присутствия и эмоциональную атмосферу путешествий.

Смена времени суток влияет и на игровой процесс. Ночью проще подкрадываться к врагам, но плохая видимость усложняет навигацию, что особенно важно в игре, где передвижение по сложной местности — ключевая часть механики. Это создает новую тактическую глубину и требует от игрока больше осторожности при планировании маршрута.

Однако внедрение этой системы оказалось непростой задачей. Кодзима признался, что изначально ночные сцены были слишком темными, и команде пришлось переработать освещение, чтобы сохранить баланс между реализмом и играбельностью. Освещение в кат-сценах тоже адаптируется под текущее время суток, а это добавляет трудностей при создании определенного визуального настроения. «Иногда мне хочется, чтобы сцена шла ночью, как в кино, но в игре всё зависит от того, когда игрок туда придет», — отметил разработчик.

В отличие от MGS V, где приходилось курить сигару, чтобы пропустить время, теперь игроки смогут просто отправиться в личную комнату и лечь спать. Это добавляет больше реализма и комфорта для тех, кто предпочитает не путешествовать в темноте.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. Уже сейчас доступно видео с новыми фрагментами геймплея, демонстрирующее обновлённую боевую систему, новое оружие и сцены с боссами.