Хидео Кодзима рассказал, что одна из главных тем Death Stranding 2: On the Beach - опасность чрезмерных связей

Первая игра была о создании связей. Вторая, наоборот, говорит о том, что они могут вредить.
По его словам, проблема не в самих связях, а в том, что на человека начинают влиять интернет, алгоритмы и ИИ. Кодзима не против технологий, но, например, его раздражает, когда ИИ-помощник на телефоне всё время что-то советует.
Он боится, что такие инструменты лишат людей случайностей и совпадений, заменив всё «оптимальными» решениями. По его мнению, интернет полезен, особенно он помогал во время пандемии COVID-19, но чрезмерная зависимость от него может быть опасной.
«Случайности важны: вы можете случайно встретить кого-то по пути на работу — и это может изменить вашу жизнь. Алгоритмы такого не дадут. Важно не поддаваться технологиям, а использовать их с умом. Мой ответ на эту тему — в финале Death Stranding 2: On the Beach. Пожалуйста, послушайте героев».
Ранее Хидео Кодзима рассказал о желании создавать игры прямо в космосе.
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Там не про эти связи
yep, it’s true
Хватит уже про Кодзиму(
А бонусы?
Больше Кодзимы! Гения много не бывает
Ох уж эти связи.)))))
Судя по его лицу, половые связи ему в принципе не светят.
Бл достали уже этой игрой пздц какой-то, каждая вторая новость про этого недогения 🤦🏻♂️реально уже 🤮 от его рожи
но, например, его раздражает, когда ИИ-помощник на телефоне всё время что-то советует.
Ээ, а отключить-то что его мешает чтобы не раздражал? Какой-то очередной блог про какую-то маловажную херню из которой делают огромную проблему.
Ну реально же гений! Все правильно говорит
предлагаю постить про кодзиму так - каждое его слово - новость.