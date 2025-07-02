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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 601 оценка

Хидео Кодзима рассказал, что одна из главных тем Death Stranding 2: On the Beach - опасность чрезмерных связей

Solstice Solstice

Первая игра была о создании связей. Вторая, наоборот, говорит о том, что они могут вредить.

По его словам, проблема не в самих связях, а в том, что на человека начинают влиять интернет, алгоритмы и ИИ. Кодзима не против технологий, но, например, его раздражает, когда ИИ-помощник на телефоне всё время что-то советует.

Он боится, что такие инструменты лишат людей случайностей и совпадений, заменив всё «оптимальными» решениями. По его мнению, интернет полезен, особенно он помогал во время пандемии COVID-19, но чрезмерная зависимость от него может быть опасной.

«Случайности важны: вы можете случайно встретить кого-то по пути на работу — и это может изменить вашу жизнь. Алгоритмы такого не дадут. Важно не поддаваться технологиям, а использовать их с умом. Мой ответ на эту тему — в финале Death Stranding 2: On the Beach. Пожалуйста, послушайте героев».

Ранее Хидео Кодзима рассказал о желании создавать игры прямо в космосе.

"Хочется почувствовать себя по-настоящему живым": Хидео Кодзима хочет создавать игры прямо в космосе
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
bubenson

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6
vertehwost

Там не про эти связи

6
hpi

yep, it’s true

1
ЮрийSport

Хватит уже про Кодзиму(

2
Carissa7517

А бонусы?

5
Константин335

Больше Кодзимы! Гения много не бывает

1
SOLUS5678

Ох уж эти связи.)))))

2
i124Q_47

Судя по его лицу, половые связи ему в принципе не светят.

2
211186

Бл достали уже этой игрой пздц какой-то, каждая вторая новость про этого недогения 🤦🏻‍♂️реально уже 🤮 от его рожи

1
Святой Джо

но, например, его раздражает, когда ИИ-помощник на телефоне всё время что-то советует.

Ээ, а отключить-то что его мешает чтобы не раздражал? Какой-то очередной блог про какую-то маловажную херню из которой делают огромную проблему.

1
Константин335

Ну реально же гений! Все правильно говорит

1
BigusDickus

предлагаю постить про кодзиму так - каждое его слово - новость.

1