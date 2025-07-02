Хидео Кодзима рассказал, что одна из главных тем Death Stranding 2: On the Beach - опасность чрезмерных связей

Первая игра была о создании связей. Вторая, наоборот, говорит о том, что они могут вредить.

По его словам, проблема не в самих связях, а в том, что на человека начинают влиять интернет, алгоритмы и ИИ. Кодзима не против технологий, но, например, его раздражает, когда ИИ-помощник на телефоне всё время что-то советует.

Он боится, что такие инструменты лишат людей случайностей и совпадений, заменив всё «оптимальными» решениями. По его мнению, интернет полезен, особенно он помогал во время пандемии COVID-19, но чрезмерная зависимость от него может быть опасной.

«Случайности важны: вы можете случайно встретить кого-то по пути на работу — и это может изменить вашу жизнь. Алгоритмы такого не дадут. Важно не поддаваться технологиям, а использовать их с умом. Мой ответ на эту тему — в финале Death Stranding 2: On the Beach. Пожалуйста, послушайте героев».

Ранее Хидео Кодзима рассказал о желании создавать игры прямо в космосе.