Хидео Кодзима рассказал, как Лука Маринелли и Алисса Юнг присоединились к Death Stranding 2

Хидео Кодзима поделился историей о том, как итальянский актер Лука Маринелли и его жена Алисса Юнг стали частью звездного состава Death Stranding 2: On the Beach.

Одним из главных сюрпризов последнего трейлера игры стало появление Маринелли в роли таинственного персонажа Нила, который, судя по всему, сыграет ключевую роль в истории. А его супруга Алисса исполнила роль Люси.

Кодзима давно следил за творчеством Маринелли. Он отметил, что впервые обратил внимание на актера после его впечатляющей работы в фильме «Меня зовут Джиг Робот» (2015), а окончательно убедился в его таланте после просмотра «Мартин Иден» (2019). После выхода последнего фильма в Японии Кодзима узнал, что Маринелли – большой фанат Metal Gear Solid. Вскоре актер сам связался с ним, чтобы выразить восхищение его работами.

Во время пандемии, когда шел кастинг Death Stranding 2, Кодзима размышлял, кто мог бы сыграть важного персонажа – Нила, фактически заменяющего Клиффа (Мадс Миккельсен) из первой части. Он вспомнил Маринелли и отправил ему предложение. На тот момент актер находился в Тибете на съемках «Восемь гор». По словам Кодзимы, Маринелли получил его сообщение буквально сразу после возвращения с гор, и это стало для него своего рода «духовным опытом».

Позже, во время обсуждения персонажей, Лука предложил на роль Люси свою жену – Алиссу Юнг, актрису и режиссера. Кодзима провел с ними первые репетиции, и результат превзошел все ожидания. В условиях пандемии команда организовала сканирование актеров и PCAP-сессии, а их работа оказалась на высочайшем уровне.

Выход Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня 2025 года на PS5, а предзаказ стартует уже 17 марта.