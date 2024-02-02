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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 222 оценки

Хидео Кодзима рассказал о создании живой куклы для Death Stranding 2

Gruz_
Новости

В рамках прошедшего накануне State of Play был показан впечатляющий официальный сюжетный трейлер Death Stranding 2: On The Beach продолжительностью почти десять минут. В нём внимание фанатов привлекла одна деталь: кукла в стиле марионетки, поразительно похожая на Алана Уэйка.

Впрочем, не только этим. При создании движений этой куклы преднамеренно была снижена частота кадров, о чем режиссёр Хидео Кодзима написал в своем посте в сети X.

По поводу живой куклы, нового персонажа в DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH, я намеренно снизил частоту кадров, чтобы придать ей эффект стоп-кадра (stop-motion). Заимствуя элементы кукольного искусства, такие как марионетки бунраку, марионетки чревовещателя и стоп-кадр.

Пока имя куклы держится в секрете, но мы уже точно знаем, что за озвучку ответственен Фатих Акин.

Известно, что на старте игра будет эксклюзивом для PlayStation 5, а в качестве графического движка используется Decima (первоначально разработанная в Guerrilla Games). Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 2025 год.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Сyberpunk

в производство скорее всего уже запущена кукла персонажа Эль Фаннинг, как это было с Маргарет игравшая Маму

Спойлер
7
Tokito77

одобряю, надо взять всю коллекцию когда выйдет

0
KANSERVATOR

не понимаю почему в игры не пихают такое? типо всяких пластилиновых человечков лоу фпсных

2
hamsta

у меня в голове не укладывается как для одной модели можно снизить ФПС.

2
KANSERVATOR

анимацию сделать рывками для перса и всё

5
SkyraX

один вопрос - зачем? у меня аж глаза ломались, когда видел его с недо фпс

-3
A E

"Сидели мы с моими корешами Норманом и Мадсом, долбили отличные порошки, и я такой говорю - нам нужна кукла!"
И они кивнули.

-2
DamirFelix

Тебе известно такое понятие как художественный прием?

1
Петр Стрельцов

У Кодзимы наклонности маленькой девочки - ему хочется играть в куклы. Полвека назад его бы ласково отзвезли "куда надо" к добрым халатам на белых дядях..

-8