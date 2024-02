Хидео Кодзима рассказал о создании живой куклы для Death Stranding 2

В рамках прошедшего накануне State of Play был показан впечатляющий официальный сюжетный трейлер Death Stranding 2: On The Beach продолжительностью почти десять минут. В нём внимание фанатов привлекла одна деталь: кукла в стиле марионетки, поразительно похожая на Алана Уэйка.

Впрочем, не только этим. При создании движений этой куклы преднамеренно была снижена частота кадров, о чем режиссёр Хидео Кодзима написал в своем посте в сети X.

По поводу живой куклы, нового персонажа в DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH, я намеренно снизил частоту кадров, чтобы придать ей эффект стоп-кадра (stop-motion). Заимствуя элементы кукольного искусства, такие как марионетки бунраку, марионетки чревовещателя и стоп-кадр.

Пока имя куклы держится в секрете, но мы уже точно знаем, что за озвучку ответственен Фатих Акин.

Известно, что на старте игра будет эксклюзивом для PlayStation 5, а в качестве графического движка используется Decima (первоначально разработанная в Guerrilla Games). Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 2025 год.