Хидео Кодзима рассказал о создании живой куклы для Death Stranding 2

В рамках прошедшего накануне State of Play был показан впечатляющий официальный сюжетный трейлер Death Stranding 2: On The Beach продолжительностью почти десять минут. В нём внимание фанатов привлекла одна деталь: кукла в стиле марионетки, поразительно похожая на Алана Уэйка.
Впрочем, не только этим. При создании движений этой куклы преднамеренно была снижена частота кадров, о чем режиссёр Хидео Кодзима написал в своем посте в сети X.
По поводу живой куклы, нового персонажа в DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH, я намеренно снизил частоту кадров, чтобы придать ей эффект стоп-кадра (stop-motion). Заимствуя элементы кукольного искусства, такие как марионетки бунраку, марионетки чревовещателя и стоп-кадр.
Пока имя куклы держится в секрете, но мы уже точно знаем, что за озвучку ответственен Фатих Акин.
Известно, что на старте игра будет эксклюзивом для PlayStation 5, а в качестве графического движка используется Decima (первоначально разработанная в Guerrilla Games). Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 2025 год.
в производство скорее всего уже запущена кукла персонажа Эль Фаннинг, как это было с Маргарет игравшая Маму
одобряю, надо взять всю коллекцию когда выйдет
не понимаю почему в игры не пихают такое? типо всяких пластилиновых человечков лоу фпсных
у меня в голове не укладывается как для одной модели можно снизить ФПС.
анимацию сделать рывками для перса и всё
один вопрос - зачем? у меня аж глаза ломались, когда видел его с недо фпс
"Сидели мы с моими корешами Норманом и Мадсом, долбили отличные порошки, и я такой говорю - нам нужна кукла!"
И они кивнули.
Тебе известно такое понятие как художественный прием?
У Кодзимы наклонности маленькой девочки - ему хочется играть в куклы. Полвека назад его бы ласково отзвезли "куда надо" к добрым халатам на белых дядях..