Хидео Кодзима расстроен, что Death Stranding 2 оценивают лучше оригинала

В разговоре с изданием EDGE гейм-дизайнер Хидео Кодзима рассказал, что в рамках внутренних тестов Death Stranding 2: On the Beach получает гораздо более высокие оценки, чем оригинал. Разработчик внезапно оказался не очень этому рад.
Гейм-дизайнер ожидал, что Death Stranding 2 вызовет больше споров. В пример он привел первую часть, которая как на плейтестах, так и на релизе получила массу смешанных отзывов.
Я провел множество фокус-тестов по оригинальной Death Stranding. Обычно оказывалось, что четырем из десяти человек игра очень нравилась, а шесть говорили, что это ужасная игра. Для меня это — хороший баланс. Но в случае с плейтестами Death Stranding 2: On the Beach реакция у всех почему-то положительная.Sony, конечно, довольна, но мне бы хотелось, чтобы проект вызвал больше споров. Блокбастеры должны набирать 80% одобрения — а я не хочу делать такие игры. Мне неинтересно угождать массовому рынку или продавать миллионы копий... Это не то, к чему я стремлюсь.
Общаясь с журналистами EDGE, Кодзима при этом подчеркнул, что не может пойти против всех и выпустить игру, которую никто не купит — нужно поддерживать уровень и беречь сотрудников.
Разумеется, я не могу позволить себе провал. Я обязан заботиться о своей студии, команде и производственном бюджете. Но по сути, я не хочу просто воссоздавать то, что уже существует в этом мире. Я хочу делать нечто новое.
Кроме того, Кодзима заявил, что старается прислушиваться к мнению аудитории, если речь заходит об игровом процессе или технических аспектах. С подачи геймеров вносить изменения в сценарий и поднимаемые темы Кодзима не будет.
Я прислушиваюсь к критике — если, например, нужно подправить управление или камера двигается слишком медленно или слишком быстро. Но я не меняю темы или сюжет из-за отзывов.
Конечно, я хочу, чтобы люди играли в мою игру, поэтому должен до определенной степени учитывать их мнение. Но, с другой стороны, мне неинтересно делать что-то, что понравится всем.
Death Stranding 2 выйдет 24 июня эксклюзивно на PS5.
Трижды пытался поиграть в первую часть (ее раздавали в EGS), но... Все никак. Игра-то не плоха совсем, но я просто не могу выдержать ужасный интерфейс в ней: просто нереальное количество ненужных и неинформативных окошек и прочей ерунды, рейтинги, рейтинги к рейтингам, кнопки и кнопки внутри кнопок... Зачем было это нагромождение, тем более в достаточно спокойной и плавной игре? Прям максимально неудобно, и лично у меня какое-то почти отторжение внутреннее вызывает. Может, все же и заставлю себя через это перешагнуть
интерфейс там проще чем в любой рпг
Ну не знаю) РПГ РПГ рознь) Вот просто неудобно и все тут)))
ну это уже клиника конечно
Ну мужик набивает цену игре, нормальное явление, маркетинг часть его работы, заявить, что делаешь игру не для всех сейчас все равно, что обязать ее купить всех молодых геймеров, потому, что многие из них считают себя не такими как все. С точки зрения рекламы правильно все делает и хвалит, и обращается к абстрактным массовым рейтингам, и позиционирует как игру для особенных.
Откуда этот постоянный мифо-бред про молодёжь что они нетакусики все радужные ? Как со скуфами и альтушками выдуманный стремный бред.
Ладно.. если Хидео так хочет оценим вторую часть по хуже )))
Так бле, а ну-ка быстро зaсрaли игру как это все умеют, не расстраивайте бурята почему зря.
Кто посмел расстроить гения?
Мдэ
Привлечение внимания ради внимания....
Сборище страшил какое... а эту пучеглазую-чёрную везде пихают
Для Меня однотипно. Поиграть то поиграю ради сюжета, а так, наверное буду играть скрепя зубами
Позвал журналюг которые ради своей выгоды поцеловали ему 5 точку и ещё удивляется. Выпусти ДЕМКУ бесплатную в массы с отзывами и увидишь реальность.