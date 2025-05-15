Хидео Кодзима расстроен, что Death Stranding 2 оценивают лучше оригинала

В разговоре с изданием EDGE гейм-дизайнер Хидео Кодзима рассказал, что в рамках внутренних тестов Death Stranding 2: On the Beach получает гораздо более высокие оценки, чем оригинал. Разработчик внезапно оказался не очень этому рад.

Гейм-дизайнер ожидал, что Death Stranding 2 вызовет больше споров. В пример он привел первую часть, которая как на плейтестах, так и на релизе получила массу смешанных отзывов.

Я провел множество фокус-тестов по оригинальной Death Stranding. Обычно оказывалось, что четырем из десяти человек игра очень нравилась, а шесть говорили, что это ужасная игра. Для меня это — хороший баланс. Но в случае с плейтестами Death Stranding 2: On the Beach реакция у всех почему-то положительная.Sony, конечно, довольна, но мне бы хотелось, чтобы проект вызвал больше споров. Блокбастеры должны набирать 80% одобрения — а я не хочу делать такие игры. Мне неинтересно угождать массовому рынку или продавать миллионы копий... Это не то, к чему я стремлюсь.

Общаясь с журналистами EDGE, Кодзима при этом подчеркнул, что не может пойти против всех и выпустить игру, которую никто не купит — нужно поддерживать уровень и беречь сотрудников.

Разумеется, я не могу позволить себе провал. Я обязан заботиться о своей студии, команде и производственном бюджете. Но по сути, я не хочу просто воссоздавать то, что уже существует в этом мире. Я хочу делать нечто новое.

Кроме того, Кодзима заявил, что старается прислушиваться к мнению аудитории, если речь заходит об игровом процессе или технических аспектах. С подачи геймеров вносить изменения в сценарий и поднимаемые темы Кодзима не будет.

Я прислушиваюсь к критике — если, например, нужно подправить управление или камера двигается слишком медленно или слишком быстро. Но я не меняю темы или сюжет из-за отзывов.



Конечно, я хочу, чтобы люди играли в мою игру, поэтому должен до определенной степени учитывать их мнение. Но, с другой стороны, мне неинтересно делать что-то, что понравится всем.

Death Stranding 2 выйдет 24 июня эксклюзивно на PS5.