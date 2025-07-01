Хидео Кодзима расстроен, что игроки так быстро узнали про все пасхалки в Death Stranding 2

В Death Stranding 2 полно секретов, но игроки начали сливать их в сеть уже в первую неделю после релиза, и Хидео Кодзима этим, мягко говоря, недоволен. Хотя, по его же словам, во всём виноват он сам.

Во время выступления в Лондоне на Death Stranding World Tour 2 Кодзиму спросили, что его удивило в реакции фанатов. Ведущий Джефф Кили отметил, что публика буквально сходит с ума от загадочного персонажа Pizza Man. Кодзима улыбнулся и рассказал про пасхалки в игре:

"Я запихнул в игру столько пасхалок, а всё раскопали в соцсетях буквально за несколько дней. Даже неделя не прошла!"

Но следом дизайнер добавил:

"Хотя, по правде говоря, я ведь сам всё ретвичу. Так что это моя вина".

Кодзима давно известен как главный ретвитер по своей же игре: он активно делится скриншотами и клипами самых интересных моментов игры. Так что неудивительно, что секреты Death Stranding 2 так быстро оказались в сети.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что оставил в Death Stranding 2 полно пасхалок на самого себя. Геймдизайнеру пришлось делать это самому, потому что его команда отказалась.