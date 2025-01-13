Хидео Кодзима: разработка Death Stranding 2 вышла на финишную прямую

Геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в соцсетях, насколько изнурительным стал процесс завершения разработки Death Stranding 2. По его словам, заключительный этап, «crunch time» (время переработок или кранчей), выматывает как физически, так и морально.
Кодзима рассказал, что сейчас одновременно завершаются запись голосов, сведение звука, написание текстов комментариев, объяснений, эссе и проведение интервью. Также он должен уделять время задачам, не связанным напрямую с разработкой игры.
Это невероятно тяжело.Хидео Кодзима
Фанаты активно поддерживают разработчика, призывая его заботиться о здоровье. Многие подняли вопрос о необходимости предоставлять создателям игр больше времени на отдых в столь напряженные периоды.
Напомним, что Death Stranding 2 продолжит оригинальную историю и, по словам инсайдеров, удивит новыми игровыми механиками.
Наконец-то, только вот ПК версия не сразу, как я понял...
Вроде бы сразу, он не то выкупил права или лицензия с сони закончилась. Хотя уверен ему майки и сони могут забашлять
Надеюсь он её переосмыслил, или опять тупо доставка???