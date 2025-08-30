Хидео Кодзима считает Death Stranding 2 неплохой игрой, но в триквеле он хочет достичь нового уровня реализма

Death Stranding 2 превзошла все ожидания, став ещё более странной и неординарной игрой, чем её предшественница. Несмотря на то, что сиквел был серьёзным претендентом на звание «Игра года», сам Хидео Кодзима остался недоволен результатом.
В интервью Rolling Stone Кодзима рассказал о своей главной цели – достижении максимального реализма в серии Death Stranding. Он стремился к естественности графики, приложив максимум усилий в первой части, но технологические ограничения того времени помешали полной реализации задумки. Однако, Кодзима надеется, что Death Stranding 2, наконец, приблизилась к желаемому результату.
Я действительно хотел, чтобы они выглядели очень естественно в моей игре, и я сделал все возможное в Death Stranding.
Разработка Death Stranding 2 потребовала значительных временных затрат на настройку системы машинного обучения ИИ и сканирование цифровых моделей лиц. Даже эта вторая попытка, по словам Кодзимы, не достигла желаемого уровня реализма. Он признаёт, что Death Stranding 2 – это «нормально», но обещает сделать третью часть ещё более реалистичной.
Оглядываясь на Death Stranding 2, я думаю, что всё было нормально. Но в следующем проекте я хочу сделать его более реалистичным.
Несмотря на скромную самооценку Кодзимы, игроки считают иначе. Уровень детализации окружения и персонажей настолько высок, что границу между игрой и реальностью становится сложно различить. Этот реализм зашёл так далеко, что некоторые игроки даже использовали игровых персонажей для обхода проверки возраста на британских онлайн-сервисах.
