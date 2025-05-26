Хидэо Кодзима сравнил Death Stranding 2 с Ост-Индской компанией: "Теперь оружия больше, чем связей"

Хидео Кодзима продолжает раскрывать философскую подоплёку Death Stranding 2: On the Beach, и, как обычно, делает это в своей излюбленной манере — через исторические аналогии и культурные образы. В свежем интервью журналу Edge легендарный геймдизайнер провёл параллели между первой и второй частями игры, сравнив их с эпохами Великого шёлкового пути и Ост-Индской компании.

По словам Кодзимы, первая Death Stranding символизировала собой время Шёлкового пути — эпоху, когда человечество пыталось наладить связи и свободный обмен ресурсами. Во второй же части речь идёт о последствиях этих связей — не только положительных, но и разрушительных. Именно поэтому, по его словам, в сиквеле заметно усилился акцент на боевых элементах и появилось больше оружия.

Первая игра — это Шёлковый путь. Она о том, как соединить страну, чтобы полезные вещи могли свободно перемещаться. Но есть и обратная сторона: тараканы, насилие, наркотики. Теперь я вдохновляюсь эпохой Ост-Индской компании. Когда ресурсы стали двигаться свободно, а частные корпорации — сильнее правительств.

— объяснил Кодзима.

Эта идея ложится в основу философии Death Stranding 2, в которой гуманистическая мечта о единстве сменяется тревогой перед лицом безграничной власти и насилия. В недавнем заявлении Кодзима также признался, что не стремится угодить каждому игроку — его истории зачастую вызывают споры и осмысление, а не моментальное одобрение.

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 — релиз запланирован на 26 июня 2025 года. Финальный трейлер появится за неделю до этого, но, по словам разработчиков, не стоит ожидать в нём раскрытия ключевых сюжетных поворотов.