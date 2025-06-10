Хидео Кодзима в интервью рассказал о своей проблеме с глазами

В 2020 году он серьёзно заболел ковидом — тогда он впервые задумался, что не сможет реализовать множество своих идей и как их можно передать своим ученикам.

Примерно тогда же у Кодзимы усилилась боль в глазах. Он не мог выйти на улицу. Хуже того: «Я не мог смотреть фильмы или телевизор». Разработчик очень любит этим заниматься, что можно увидеть по его твиттеру.

Для разработки Death Stranding 2: On the Beach он в спешке решил сделать операцию на глазах, которая повредила его цилиарную мышцу — она отвечает за фокусировку. В один момент ему приходилось чередовать 10 пар очков на Венецианском кинофестивале. Врач рассказывал, что мозг рано или поздно адаптируется, но, видимо, этого не произошло.

Также он рассказал, что смог арендовать свой последний офис для студии в здании Shinagawa Season Terrace только потому, что владелец был поклонником его игр. Там работают создатели Death Stranding и именно его посещают множество знаменитостей, откуда делятся фотографиями.