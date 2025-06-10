Хидео Кодзима вернулся в Kojima Productions - он занимается монтажом финального трейлера Death Stranding 2: On the Beach

До релиза игры тем временем осталось всего две недели.

Не так давно геймдизайнер был в командировке, поэтому успел дать несколько интервью — в том числе изданию GQ. В нём он сделал ряд интересных заявлений.

Разработчик заявил, что не собирается передавать звание «Хидео Кодзима» — даже сотрудникам своей студии. По его мнению, лучше вдохновляться его работами, чем пытаться их копировать.

Геймдизайнер рассказал, что после разработки Physint хочет снять фильм, пока ещё не стал слишком стар. Сейчас он чувствует себя моложе, так как дети выросли, и он может полностью посвятить себя работе. Его старший сын играет в его игры, а младший предпочитает книги.

Кодзима назвал Мартина Скорсезе своим «вторым Богом» после Джорджа Миллера и думает завести аккаунт на Letterboxd. Любимые фильмы на момент интервью: «2001: Космическая одиссея», «Таксист», «Безумный Макс 2», «Рай и ад».

После пандемии он стал больше думать о смерти, у него много планов, но не ясно, что успеет. Он бы хотел выпускать по одной игре в год. Геймдизайнер подчеркнул, что Death Stranding 2: On the Beach дорабатывал бы ещё 5-6 месяцев — примерно до ноября-декабря.