Хидео Кодзима внёс изменения в Death Stranding 2: On The Beach, поскольку тестеры слишком полюбили игру

Геймдизайнер готовит нечто такое, что должно удивить игроков — до выхода проекта осталась неделя.
Композитор рассказал, как работал с культовым японским разработчиком — свои нюансы возникли.
Был ключевой момент, когда мы обсуждали, наверное, в середине работы над игрой, он [Хидео Кодзима] подошёл ко мне и сказал: „У нас проблема. Буду с тобой откровенен, мы тестировали игру с игроками, и результаты слишком хороши. Им она нравится слишком сильно. Это означает, что что-то не так; мы должны что-то изменить.
И он изменил сценарий и то, как некоторые важные события [происходят] в игре, потому что считал, что его работа не вызывает достаточно сильных эмоций и не вызывает полярных мнений.
Хидео сказал:
Если всем это нравится, значит, это мейнстрим. Это значит, что это обычное. Это значит, что это уже заранее приготовлено для того, чтобы людям понравилось. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы людям в итоге понравились вещи, которые им не нравились, когда они впервые с ними столкнулись, потому что именно так ты действительно начинаешь что-то любить.
И это было для меня настоящим уроком: не делать вещи, чтобы угодить людям, а заставить их немного измениться и тронуть их» — отметил Woodkid в интервью Rolling Stone.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорогого издания) на PS5. Информации о русском языке появится ближе к релизу — примерно за несколько дней. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня.
цой гений
Если игра многим не понравится, все будут считать что он так задумал, а не потому что не доделал
а чо мне клоунов ставят, я то буду игру покупать в любом случае
Скорее наоборот, с мгс ви так и было, многие были недовольны и наоборот придумали, что кодзима недоделал игру. Причем столько версий придумали, что одна другой краше, еще и противоречили друг другу в своих версиях +)
Кодзима жив.
Японский каджит использовал 25й кадр в трейлерах и, через ПСИОП убедил меня отдать ему мои шекели
На какой акк брал?
Я на Британию, обычно, все игры беру. Так же и дс2.
Я bloodborn раз 5 удалял , но потом ….
в 6 тоже удалил)))
Поэтому я уже спустя 5 минут игры удалил этот симулятор курьера
Так первые 5 минут это катсцена
И цену наверно снизил в 100 раз, ведь фанаты слишком много готовы были платить :)
Хрень его игра, бред сивой кобылы, артхаус кому-то может и зайдет.
Не нужно называть Кодзиму гением. Это гений нужно называть Кодзимой!!!
Если серьезно то такие заявления немного попахивают. Если кому не понравится то это спецом так сделано было, а так все бы нравилось
в этом и есть часть его гениальности))
тОстеры слишком полюбили игру
Видимо, первоначальный вариант был просто нормальной игрой, а не глубокомысленным артхаусом, вот и пришлось срочно добавлять духоты для статуса гения. Готовая индульгенция на случай провала, ведь это так и задумано, чтобы плебс страдал и проникался. Заставить полюбить то, что изначально не нравилось, это просто заставить сожрать невкусное под соусом элитарности.
опять кажима пукает