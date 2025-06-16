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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 477 оценок

Хидео Кодзима внёс изменения в Death Stranding 2: On The Beach, поскольку тестеры слишком полюбили игру

Solstice Solstice

Геймдизайнер готовит нечто такое, что должно удивить игроков — до выхода проекта осталась неделя.

Композитор рассказал, как работал с культовым японским разработчиком — свои нюансы возникли.

Был ключевой момент, когда мы обсуждали, наверное, в середине работы над игрой, он [Хидео Кодзима] подошёл ко мне и сказал: „У нас проблема. Буду с тобой откровенен, мы тестировали игру с игроками, и результаты слишком хороши. Им она нравится слишком сильно. Это означает, что что-то не так; мы должны что-то изменить.

И он изменил сценарий и то, как некоторые важные события [происходят] в игре, потому что считал, что его работа не вызывает достаточно сильных эмоций и не вызывает полярных мнений.

Хидео сказал:

Если всем это нравится, значит, это мейнстрим. Это значит, что это обычное. Это значит, что это уже заранее приготовлено для того, чтобы людям понравилось. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы людям в итоге понравились вещи, которые им не нравились, когда они впервые с ними столкнулись, потому что именно так ты действительно начинаешь что-то любить.

И это было для меня настоящим уроком: не делать вещи, чтобы угодить людям, а заставить их немного измениться и тронуть их» — отметил Woodkid в интервью Rolling Stone.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорогого издания) на PS5. Информации о русском языке появится ближе к релизу — примерно за несколько дней. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня.

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21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
A E

цой гений

8
Freund Benno

Если игра многим не понравится, все будут считать что он так задумал, а не потому что не доделал

а чо мне клоунов ставят, я то буду игру покупать в любом случае

3
Антон Радикалушкин Freund Benno

Скорее наоборот, с мгс ви так и было, многие были недовольны и наоборот придумали, что кодзима недоделал игру. Причем столько версий придумали, что одна другой краше, еще и противоречили друг другу в своих версиях +)

1
mongol312

Кодзима жив.

1
Meddypap

Японский каджит использовал 25й кадр в трейлерах и, через ПСИОП убедил меня отдать ему мои шекели

5
sapov

На какой акк брал?

Кроллег sapov

Я на Британию, обычно, все игры беру. Так же и дс2.

Артур Деменко

Я bloodborn раз 5 удалял , но потом ….

2
Han Yslat

в 6 тоже удалил)))

agula98
Я хочу, чтобы людям в итоге понравились вещи, которые им не нравились, когда они впервые с ними столкнулись, потому что именно так ты действительно начинаешь что-то любить.

Поэтому я уже спустя 5 минут игры удалил этот симулятор курьера

2
sapov

Так первые 5 минут это катсцена

1
revolution66
2
ka27

И цену наверно снизил в 100 раз, ведь фанаты слишком много готовы были платить :)

KookyPentheus

Хрень его игра, бред сивой кобылы, артхаус кому-то может и зайдет.

2
BLATNOY1

Не нужно называть Кодзиму гением. Это гений нужно называть Кодзимой!!!

Если серьезно то такие заявления немного попахивают. Если кому не понравится то это спецом так сделано было, а так все бы нравилось

1
mongol312

в этом и есть часть его гениальности))

Pastoral

тОстеры слишком полюбили игру

Gridon

Видимо, первоначальный вариант был просто нормальной игрой, а не глубокомысленным артхаусом, вот и пришлось срочно добавлять духоты для статуса гения. Готовая индульгенция на случай провала, ведь это так и задумано, чтобы плебс страдал и проникался. Заставить полюбить то, что изначально не нравилось, это просто заставить сожрать невкусное под соусом элитарности.

Человек-Анекдот

опять кажима пукает

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