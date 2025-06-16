Хидео Кодзима внёс изменения в Death Stranding 2: On The Beach, поскольку тестеры слишком полюбили игру

Геймдизайнер готовит нечто такое, что должно удивить игроков — до выхода проекта осталась неделя.

Композитор рассказал, как работал с культовым японским разработчиком — свои нюансы возникли.

Был ключевой момент, когда мы обсуждали, наверное, в середине работы над игрой, он [Хидео Кодзима] подошёл ко мне и сказал: „У нас проблема. Буду с тобой откровенен, мы тестировали игру с игроками, и результаты слишком хороши. Им она нравится слишком сильно. Это означает, что что-то не так; мы должны что-то изменить.

И он изменил сценарий и то, как некоторые важные события [происходят] в игре, потому что считал, что его работа не вызывает достаточно сильных эмоций и не вызывает полярных мнений.

Хидео сказал:

Если всем это нравится, значит, это мейнстрим. Это значит, что это обычное. Это значит, что это уже заранее приготовлено для того, чтобы людям понравилось. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы людям в итоге понравились вещи, которые им не нравились, когда они впервые с ними столкнулись, потому что именно так ты действительно начинаешь что-то любить.

И это было для меня настоящим уроком: не делать вещи, чтобы угодить людям, а заставить их немного измениться и тронуть их» — отметил Woodkid в интервью Rolling Stone.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорогого издания) на PS5. Информации о русском языке появится ближе к релизу — примерно за несколько дней. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня.