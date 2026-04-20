Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 030 оценок

Хидео Кодзима заявил, что игроки Death Stranding 2 "обогнали" миссию NASA по пройденной дистанции

IKarasik IKarasik

Хидео Кодзима поделился необычной статистикой по Death Stranding 2: On the Beach, сравнив достижения игроков с реальной космической миссией NASA. По данным разработчика, за первые 10 дней после релиза ПК-версии суммарная дистанция, пройденная игроками, превысила показатели миссии Artemis 2 за тот же период.

Согласно опубликованной инфографике «Sams vs Artemis 2», с 1 по 10 апреля 2026 года космический корабль Orion преодолел 700 237 миль. В то же время игроки, управляя Сэмом Портером Бриджесом и выполняя доставки, суммарно прошли 969 703 мили.

При этом не уточняется, учитываются ли только пользователи ПК-версии или вся аудитория игры в целом. Однако даже без этих деталей результат выглядит впечатляюще: виртуальные курьеры обогнали реальную космическую миссию.

Пользователи в сети также обратили внимание на любопытную деталь — если считать каждого игрока «каноничной» версией Сэма, то получается, что герой буквально проделал этот путь бесчисленное количество раз.

FairUlu

Жанр игры: походишн / доставшн

Neikxi

Я бы столько не прошел, я бы сел на велосипед, и поехал кататься на лыжах

maximus388

Когда хвалиться больше нечем, продажи -- слабые. Игра такая же пустая и унылая, как обстановка на Луне.

Richard Batsbаk

Неужели так все плохо, что пытаются пиариться за счёт лунной миссии НАСА, делая неуместные сравнения? Ладно бы там лично Кодзима играя в дс2 нашагал бы 900к миль за 10 дней, а то собрали статистику со всех игроков, мда

