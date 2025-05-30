Хидео Кодзима заявил, что не планирует выпускать DLC для Death Stranding 2: On the Beach после релиза

Хидео Кодзима, культовый геймдизайнер и автор Death Stranding 2: On the Beach, в одном из последних выпусков своего радиошоу рассказал, что не планирует выпускать DLC для игры после релиза, который состоится 26 июня. По его словам, эпизодические дополнения – это «вчерашний день», и студия нацелена на полноценный релиз без оглядки на последующее расширение контента.

Тем не менее, это не означает, что игра не будет развиваться. Кодзима подтвердил, что планируются регулярные обновления, направленные на исправление багов и улучшение пользовательского опыта. Более того, он намекнул, что команда может создать нечто совершенно новое, чего не было даже в первой части, однако подчеркивает, что на данный момент конкретных планов на дополнительный контент нет.

Интересной деталью из закулисья разработки стала система роста волос главного героя Сэма, сыгранного Норманом Ридусом. Изначально планировалось, что по мере прохождения у персонажа будет отрастать борода и волосы, а игроки смогут их стричь, красить и настраивать внешний вид. Однако от идеи отказались, поскольку вмешательство в образ реального актёра могло бы разрушить целостность персонажа. По признанию Кодзимы, возможность сделать Сэма блондином или рыжим выглядела слишком эксцентрично: "Это же Норман Ридус, а не просто аватар".

Также Хидео отметил, что на участие в игре через 3D-сканирование было подано столько заявок, что половине поклонников пришлось отказать — желающих оказалось слишком много.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.