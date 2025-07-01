ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 593 оценки

"Хочется почувствовать себя по-настоящему живым": Хидео Кодзима хочет создавать игры прямо в космосе

Solstice Solstice

Если это случится, то он станет первым разработчиком, который делает игры подобным образом.

Геймдизайнер не интересуется суборбитальными полётами, вроде тех, что устраивают миллиардеры — его цель, настоящий полёт на международную космическую станцию.

Кодзима хочет пройти подготовку, научиться стыковке, провести на станции несколько месяцев и заниматься там разработкой игр. По его словам, он готов рискнуть жизнью ради такого опыта и шутит, что страдает «синдромом Тома Круза» — то есть не может сидеть на месте и ищет острых ощущений.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что остался рад тёплому приёму Death Stranding 2: On the Beach со стороны игроков и журналистов.

Источник  
22
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Бурят с жиру бесится. Уже не знает кл0ван как привлечь к себе внимание.

6
mrPsyna

То, что ты клоун давно знал. Не знал что ты еще и бурят.

3
Даздрасен Дыклоп mrPsyna

Псина, признайся, надрачиваешь на бурята?

mrPsyna Даздрасен Дыклоп

Почему тебя интересует, на кого я надрачиваю? Ты из этих что ли?

3
Eclair_93

Наркоты пережрал?

6
SEAL-KillerXXL

Какать свой бред в космосе лучше не надо. Там никто не оценит.

5
Jarvis666

Есть вариант лучше, посадить этого недогения в шатл и запустить в открытый космос, в сторону какой-нибудь галактики, не важно какой. И пусть в процессе делает свои бредовые игры.

4
Janekste

Наш мир Земля итак находится в космосе. Фактически гений Кодзимы все свои игры всегда создавал в космосе.

4
Costollom

Надеюсь, это он так не про наркотики.

3
Goodvini

Так пусть его Маск на Марс и отправит…)

3
simpleredd

Жаль. Кабриолет уже улетел.

1
Gridon

перформанс, чтобы продать ещё 5 миллионов копий симулятора курьера.

1
Ahnx

Староват он уже для космоса. Что касается его свежей поделки - пишут, что она просто никакая. Кроме графики, там и нет ничего.

1
ДаДжи

популист как я и говорил

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ