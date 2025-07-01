"Хочется почувствовать себя по-настоящему живым": Хидео Кодзима хочет создавать игры прямо в космосе

Если это случится, то он станет первым разработчиком, который делает игры подобным образом.

Геймдизайнер не интересуется суборбитальными полётами, вроде тех, что устраивают миллиардеры — его цель, настоящий полёт на международную космическую станцию.

Кодзима хочет пройти подготовку, научиться стыковке, провести на станции несколько месяцев и заниматься там разработкой игр. По его словам, он готов рискнуть жизнью ради такого опыта и шутит, что страдает «синдромом Тома Круза» — то есть не может сидеть на месте и ищет острых ощущений.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что остался рад тёплому приёму Death Stranding 2: On the Beach со стороны игроков и журналистов.