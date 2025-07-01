"Хочется почувствовать себя по-настоящему живым": Хидео Кодзима хочет создавать игры прямо в космосе

Если это случится, то он станет первым разработчиком, который делает игры подобным образом.
Геймдизайнер не интересуется суборбитальными полётами, вроде тех, что устраивают миллиардеры — его цель, настоящий полёт на международную космическую станцию.
Кодзима хочет пройти подготовку, научиться стыковке, провести на станции несколько месяцев и заниматься там разработкой игр. По его словам, он готов рискнуть жизнью ради такого опыта и шутит, что страдает «синдромом Тома Круза» — то есть не может сидеть на месте и ищет острых ощущений.
Ранее Хидео Кодзима рассказал, что остался рад тёплому приёму Death Stranding 2: On the Beach со стороны игроков и журналистов.
Бурят с жиру бесится. Уже не знает кл0ван как привлечь к себе внимание.
То, что ты клоун давно знал. Не знал что ты еще и бурят.
Псина, признайся, надрачиваешь на бурята?
Почему тебя интересует, на кого я надрачиваю? Ты из этих что ли?
Наркоты пережрал?
Какать свой бред в космосе лучше не надо. Там никто не оценит.
Есть вариант лучше, посадить этого недогения в шатл и запустить в открытый космос, в сторону какой-нибудь галактики, не важно какой. И пусть в процессе делает свои бредовые игры.
Наш мир Земля итак находится в космосе. Фактически гений Кодзимы все свои игры всегда создавал в космосе.
Надеюсь, это он так не про наркотики.
Так пусть его Маск на Марс и отправит…)
Жаль. Кабриолет уже улетел.
перформанс, чтобы продать ещё 5 миллионов копий симулятора курьера.
Староват он уже для космоса. Что касается его свежей поделки - пишут, что она просто никакая. Кроме графики, там и нет ничего.
популист как я и говорил