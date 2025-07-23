Hot Toys представила фигурку Сэма Бриджеса из Death Stranding 2: On the Beach

Компания Hot Toys представила фигурку Сэма Портера Бриджеса в масштабе 1/6 из игры Death Stranding 2: On the Beach, новой части саги, разработанной Хидео Кодзимой.

Отличительной особенностью фигурки является скульптура головы Сэма с подвижными глазами и реалистично изготовленними волосами, а также костюм Drawbridge с УФ-отражающим эффектом, транспортные ремни, съемный боевой экзоскелет сталкер, броня на спине со сканером Odradek и ботинки с эффектом износа, и все это для базовой версии.

В состав Deluxe-версии включены дополнительные аксессуары: кровавый бумеранг, поврежденный грузовой контейнер и основание для диорамы APAS 4000 с красной светодиодной подсветкой

За спиной рюкзак с магнитными аксессуарами, в том числе с системой антигравитационного контроля « Chiral», контейнером для кристаллов «Chiral» и сумкой для гранат. На поясе - контейнер для боеприпасов, пистолетная кобура, бутылка с водой, многоцелевой подсумок и неразлучный Dollman. Кроме того, в комплект входит различное оружие, а также BB Pod с двумя сменными режимами.

Правда, сроки поступления в продажу и цена неизвестны.