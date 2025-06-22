IGN составило рейтинг игр Хидео Кодзимы - первая часть Death Stranding вошла в десятку

Лидером стала оригинальная Metal Gear Solid — также в топ попали и менее знаменитые проекты геймдизайнера, Policenauts и Snatcher.
Большая часть рейтинга состоит из игр франшизы Metal Gear Solid — на неё разработчик уделил больше всего времени в своей карьере.
На последнее место журналисты издания поставили Policenauts — визуальную новеллу, события которой разворачиваются в альтернативном 2013 году. По сюжету игры на орбите Земли построили колонию Beyond Coast, а ради её безопасности основали специальный отряд космических полицейских — Полиснавтов.
Death Stranding расположилась на седьмом месте. Эта игра скрывала в себе одну из самых пророческих историй Кодзимы — всего через несколько месяцев после её релиза в мире началась пандемия COVID-19 и люди начали жить в изоляции, а те или иные вещи им начали доставлять курьеры — для главного героя в игре это и есть основная задача.
В первую пятёрку попала P.T. В издании её посчитали одной из самых страшных игр всех времён и несмотря на то, что с ней случилось, она всё равно вызывает ощущение завершённости.
Первое место заняла Metal Gear Solid — «это настоящий шедевр, а также игра, которая создала образец для будущих поколений и стала величайшим произведением Хидео Кодзимы в его многолетней карьере», заявили в IGN.
Рейтинг игр Хидео Кодзимы по версии IGN:
- Metal Gear Solid
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- P.T.
- Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и Ground Zeroes
- Metal Gear Solid: Peace Walker
- Death Stranding
- Metal Gear
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
- Metal Gear 2: Solid Snake
- Snatcher
- Policenauts
Следующий проект Хидео Кодзимы, Death Stranding 2: On the Beach, выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре будет озвучка на русском языке. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня в 15:00 по МСК.
P.T это же вообще не игра а по сути интерактивный рекламный ролик. Они бы еще трейлеры игр в рейтинг ставили.
заголовок звучит как анекдот.
рейтинг игр Хидео Кодзимы.....
Death Stranding вошла в десятку...
в рейтинге из 12 игр где P.T. вообще не игра....
в будущем предлагаю писать так:
В рейтинге игр по вселенной Death Stranding, первое место и титул лучшей игры в галактике получила Death Stranding.
Я бы второй мгс на первое поставил. По моему его просто захейтили из-за смены гг
Звучит как потраченный перевод
информ поддержка во все красе от игрового издания.))