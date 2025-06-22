IGN составило рейтинг игр Хидео Кодзимы - первая часть Death Stranding вошла в десятку

Лидером стала оригинальная Metal Gear Solid — также в топ попали и менее знаменитые проекты геймдизайнера, Policenauts и Snatcher.

Большая часть рейтинга состоит из игр франшизы Metal Gear Solid — на неё разработчик уделил больше всего времени в своей карьере.

На последнее место журналисты издания поставили Policenauts — визуальную новеллу, события которой разворачиваются в альтернативном 2013 году. По сюжету игры на орбите Земли построили колонию Beyond Coast, а ради её безопасности основали специальный отряд космических полицейских — Полиснавтов.

Death Stranding расположилась на седьмом месте. Эта игра скрывала в себе одну из самых пророческих историй Кодзимы — всего через несколько месяцев после её релиза в мире началась пандемия COVID-19 и люди начали жить в изоляции, а те или иные вещи им начали доставлять курьеры — для главного героя в игре это и есть основная задача.

В первую пятёрку попала P.T. В издании её посчитали одной из самых страшных игр всех времён и несмотря на то, что с ней случилось, она всё равно вызывает ощущение завершённости.

Первое место заняла Metal Gear Solid — «это настоящий шедевр, а также игра, которая создала образец для будущих поколений и стала величайшим произведением Хидео Кодзимы в его многолетней карьере», заявили в IGN.

Рейтинг игр Хидео Кодзимы по версии IGN:

Metal Gear Solid Metal Gear Solid 3: Snake Eater Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty P.T. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и Ground Zeroes Metal Gear Solid: Peace Walker Death Stranding Metal Gear Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Metal Gear 2: Solid Snake Snatcher Policenauts

Следующий проект Хидео Кодзимы, Death Stranding 2: On the Beach, выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре будет озвучка на русском языке. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня в 15:00 по МСК.