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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 489 оценок

IGN составило рейтинг игр Хидео Кодзимы - первая часть Death Stranding вошла в десятку

Solstice Solstice

Лидером стала оригинальная Metal Gear Solid — также в топ попали и менее знаменитые проекты геймдизайнера, Policenauts и Snatcher.

Большая часть рейтинга состоит из игр франшизы Metal Gear Solid — на неё разработчик уделил больше всего времени в своей карьере.

На последнее место журналисты издания поставили Policenauts — визуальную новеллу, события которой разворачиваются в альтернативном 2013 году. По сюжету игры на орбите Земли построили колонию Beyond Coast, а ради её безопасности основали специальный отряд космических полицейских — Полиснавтов.

Death Stranding расположилась на седьмом месте. Эта игра скрывала в себе одну из самых пророческих историй Кодзимы — всего через несколько месяцев после её релиза в мире началась пандемия COVID-19 и люди начали жить в изоляции, а те или иные вещи им начали доставлять курьеры — для главного героя в игре это и есть основная задача.

В первую пятёрку попала P.T. В издании её посчитали одной из самых страшных игр всех времён и несмотря на то, что с ней случилось, она всё равно вызывает ощущение завершённости.

Первое место заняла Metal Gear Solid — «это настоящий шедевр, а также игра, которая создала образец для будущих поколений и стала величайшим произведением Хидео Кодзимы в его многолетней карьере», заявили в IGN.

Рейтинг игр Хидео Кодзимы по версии IGN:

  1. Metal Gear Solid
  2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  3. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
  4. P.T.
  5. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и Ground Zeroes
  6. Metal Gear Solid: Peace Walker
  7. Death Stranding
  8. Metal Gear
  9. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
  10. Metal Gear 2: Solid Snake
  11. Snatcher
  12. Policenauts

Следующий проект Хидео Кодзимы, Death Stranding 2: On the Beach, выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре будет озвучка на русском языке. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня в 15:00 по МСК.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Blue Rose

P.T это же вообще не игра а по сути интерактивный рекламный ролик. Они бы еще трейлеры игр в рейтинг ставили.

6
muxamor2011

заголовок звучит как анекдот.
рейтинг игр Хидео Кодзимы.....
Death Stranding вошла в десятку...
в рейтинге из 12 игр где P.T. вообще не игра....

в будущем предлагаю писать так:
В рейтинге игр по вселенной Death Stranding, первое место и титул лучшей игры в галактике получила Death Stranding.

5
Сережаа

Я бы второй мгс на первое поставил. По моему его просто захейтили из-за смены гг

2
Carissa7517
В первую пятёрку попала P.T. В издании её посчитали одной из самых страшных игр всех времён и несмотря на то, что с ней случилось, она всё равно вызывает ощущение завершённости.

Звучит как потраченный перевод

Egik81

информ поддержка во все красе от игрового издания.))