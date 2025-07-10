Игрок Death Stranding 2 придумал простой и "гениальный" способ доставки тяжелых грузов

После релиза Death Stranding 2: On the Beach многие игроки вновь погрузились в необычную механику доставки грузов, которая, несмотря на свою кажущуюся монотонность, продолжает вдохновлять сообщество на смелые эксперименты. Игра предлагает целый арсенал способов для транспортировки, включая грузовики, канатные дороги и даже монорельсы. Но один из пользователей Reddit нашёл совершенно иной подход — не менее безумный, чем всё, что мог бы придумать сам Хидэо Кодзима.

Когда одного грузовика стало недостаточно, игрок решил просто взять второй и... использовать первый, чтобы толкать второй по дороге до самой цели. При этом он добрался до пункта назначения с максимальной оценкой S, несмотря на риски повреждения груза и нестабильность подобного метода. Пользователи в комментариях не скупились на похвалу, называя автора «настоящим курьером» и «гением», особенно отмечая, насколько творчески он подошёл к задаче.

Хотя в игре действительно существует официальное решение для перевозки крупногабаритных грузов — строительство монорельсов, — оно требует предварительной инфраструктурной подготовки и затрат ресурсов. А вот толкание второго грузовика первым — куда более безумный, но, как выяснилось, вполне рабочий способ, особенно для финальной зачистки заданий или восстановления дорог.

Стоит помнить, что креативность в Death Stranding 2 не всегда оборачивается безопасностью. Ранее мы рассказывали о том, как асимметричный мультиплеер может подставить игроков не хуже шутливых сообщений из Dark Souls — подробнее об этом можно прочитать в отдельной статье по ссылке ниже.

А если вы планируете пройти игру на 100% и хотите узнать больше об эффективной прокачке, коллектиблах и достижениях — обратитесь к нашим подробным гайдам по Death Stranding 2:

Порой нестандартные решения становятся самыми эффективными — особенно в мире, где каждый шаг имеет значение.