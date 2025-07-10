Игрок Death Stranding 2 придумал простой и "гениальный" способ доставки тяжелых грузов

После релиза Death Stranding 2: On the Beach многие игроки вновь погрузились в необычную механику доставки грузов, которая, несмотря на свою кажущуюся монотонность, продолжает вдохновлять сообщество на смелые эксперименты. Игра предлагает целый арсенал способов для транспортировки, включая грузовики, канатные дороги и даже монорельсы. Но один из пользователей Reddit нашёл совершенно иной подход — не менее безумный, чем всё, что мог бы придумать сам Хидэо Кодзима.
Когда одного грузовика стало недостаточно, игрок решил просто взять второй и... использовать первый, чтобы толкать второй по дороге до самой цели. При этом он добрался до пункта назначения с максимальной оценкой S, несмотря на риски повреждения груза и нестабильность подобного метода. Пользователи в комментариях не скупились на похвалу, называя автора «настоящим курьером» и «гением», особенно отмечая, насколько творчески он подошёл к задаче.
Хотя в игре действительно существует официальное решение для перевозки крупногабаритных грузов — строительство монорельсов, — оно требует предварительной инфраструктурной подготовки и затрат ресурсов. А вот толкание второго грузовика первым — куда более безумный, но, как выяснилось, вполне рабочий способ, особенно для финальной зачистки заданий или восстановления дорог.
Стоит помнить, что креативность в Death Stranding 2 не всегда оборачивается безопасностью. Ранее мы рассказывали о том, как асимметричный мультиплеер может подставить игроков не хуже шутливых сообщений из Dark Souls — подробнее об этом можно прочитать в отдельной статье по ссылке ниже.
А если вы планируете пройти игру на 100% и хотите узнать больше об эффективной прокачке, коллектиблах и достижениях — обратитесь к нашим подробным гайдам по Death Stranding 2:
- Гайд по всем достижениям
- Где найти горячие источники и как бурить новые
- Как быстро и эффективно повышать уровень связи с объектами
Порой нестандартные решения становятся самыми эффективными — особенно в мире, где каждый шаг имеет значение.
Я так в гта машины доставлял в нулевых)
угу а еще видел наглядный ролик где чел коротает время за скролом ленты в телефоне пока ждек когда гг с грузом дотопает до нужной точки. гениальный геймплей
в смысле я думал это часть инновационного гемплея дополненной реальности
дополню, что в АСАД есть перк автоматического следования транспорта по дороге при развитии определенной скорости. этот навык заставит оба грузовика следовать по маршруту, если один будет толкать другой. я так вёз 40 контейнеров с керамикой для восстановления дорог в пустыне
Этим видео вдохновился Кодзима и теперь хочет выкупить права и выпустить ремейк Дальнобойщиков.
Вдохновляется гениальностью Творца!
а сзади прицеплять нельзя? так бы целый поезд модно было тащить)
Да ладно? Неужели это всё "гэниальний Козюма придумал"
Прям открытие Америки произошло, да практически в любой игре можно двигать и перемещать предметы просто толкая их.
Ну для фанатов игры.
Хиггс возвращается с планом запустить Последнее Стрендинг — событие, которое уничтожит человечество. Он похищает Томорроу, новую сущность вымирания, чтобы использовать её силу.
Выясняется, что Томорроу — это взрослая версия BB-28, Лу, дочь Сэма. Её происхождение связано с трагической историей Люси и Нила Ваны, и она обладает уникальной связью с миром мёртвых.
Сэм сражается с Хиггсом на Пляже. В кульминации Томорроу превращается в гигантского младенца и поглощает Хиггса, предотвращая катастрофу.
Фрэджайл оказывается мёртвой с самого начала — её сознание лишь временно задержалось в мире живых благодаря Лу. В финале она прощается с Сэмом.
После титров Томорроу становится Портером, как её отец, и стоит перед новым Порталом — намёк на возможное продолжение, где она будет соединять другие континенты.