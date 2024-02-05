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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 239 оценок

Игрок нашёл подсказки о сюжете Death Stranding 2: On The Beach в оригинальной игре

monk70
Новости

Death Stranding 2: On The Beach — это продолжение игры Хидео Кодзимы, которая удивила мир своей оригинальностью и атмосферой. Вторую часть планируется выпустить в 2025 году на PS5 (а возможно, позже и на ПК, как это было с первой частью серии). Игра обещает быть еще более интригующей и загадочной, чем первая часть, но есть ли какие-нибудь подсказки о ее сюжете в оригинальной Death Stranding? Один из игроков предоставляет доказательство в виде электронного письма, найденного в игре.

Это письмо пришло от Доктора, который обсуждает с другим учёным преимущества и опасности хиральной сети — технологии, которая соединяет людей и позволяет телепортироваться. Письмо поднимает вопросы изоляции, ответственности и последствий расширения возможностей подключения. Игрок полагает, что эти проблемы могут быть связаны с сюжетом Death Stranding 2: On The Beach, в котором основное внимание уделяется миссии Сэма и Фрэджайл по воссоединению разрушенного мира с помощью новой организации под названием Drawbridge.

Действительно ли это письмо является намеком на сюжет Death Stranding 2: On The Beach или просто совпадение? Хидео Кодзима планировал продолжение во время создания первой части или идея пришла ему в голову позже? Четкого ответа на эти вопросы пока нет, но следить за дальнейшей информацией об игре, пусть даже косвенной, определенно стоит. Это не первый случай в истории, когда разработчики оставляют такие лакомые кусочки, которые, если их найти, указывают на некоторые важные подробности об их последующих проектах.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Ещё один Mr Cat нашёлся?:)))

3
Igor Udilov

Это тот, который контент для Skyrim из пальца высасывает, при чём из 21?

0
Мур Мур lamour

Началось...

3
Zlobin_Evgeny

ну понеслось спгс на каждом шагу до релиза игры

0
KaleidoscopicOrionus

дцппатаудодик не знает про кнопку принскрин, всегда такие поражали

0
DestryDes

Ооооо, скоро пойдут доказательства на одну вселенную с метал гиром.

0