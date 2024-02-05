Игрок нашёл подсказки о сюжете Death Stranding 2: On The Beach в оригинальной игре

Death Stranding 2: On The Beach — это продолжение игры Хидео Кодзимы, которая удивила мир своей оригинальностью и атмосферой. Вторую часть планируется выпустить в 2025 году на PS5 (а возможно, позже и на ПК, как это было с первой частью серии). Игра обещает быть еще более интригующей и загадочной, чем первая часть, но есть ли какие-нибудь подсказки о ее сюжете в оригинальной Death Stranding? Один из игроков предоставляет доказательство в виде электронного письма, найденного в игре.
Это письмо пришло от Доктора, который обсуждает с другим учёным преимущества и опасности хиральной сети — технологии, которая соединяет людей и позволяет телепортироваться. Письмо поднимает вопросы изоляции, ответственности и последствий расширения возможностей подключения. Игрок полагает, что эти проблемы могут быть связаны с сюжетом Death Stranding 2: On The Beach, в котором основное внимание уделяется миссии Сэма и Фрэджайл по воссоединению разрушенного мира с помощью новой организации под названием Drawbridge.
Действительно ли это письмо является намеком на сюжет Death Stranding 2: On The Beach или просто совпадение? Хидео Кодзима планировал продолжение во время создания первой части или идея пришла ему в голову позже? Четкого ответа на эти вопросы пока нет, но следить за дальнейшей информацией об игре, пусть даже косвенной, определенно стоит. Это не первый случай в истории, когда разработчики оставляют такие лакомые кусочки, которые, если их найти, указывают на некоторые важные подробности об их последующих проектах.
Ещё один Mr Cat нашёлся?:)))
Это тот, который контент для Skyrim из пальца высасывает, при чём из 21?
Началось...
ну понеслось спгс на каждом шагу до релиза игры
дцппатаудодик не знает про кнопку принскрин, всегда такие поражали
Ооооо, скоро пойдут доказательства на одну вселенную с метал гиром.