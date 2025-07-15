Игроки Death Stranding 2 недовольны повторяющимися игровыми советами, как в God of War Ragnarok

Death Stranding 2 показала настолько хорошие результаты, что некоторые называют её лучшим претендентом на звание «Игры года» 2025 года, в то время как другие утверждают, что это один из лучших сиквелов в истории игр. Хотя игра, возможно, и подняла планку для графики на PS5, главный недостаток игры всё ещё вызывает недовольство.

Многие игроки выразили в социальных сетях своё разочарование Доллмэном, новым NPC, который постоянно повторяет напоминания и подсказки по игре, помогая Сэму в его долгих странствиях. Это похоже на раздражающие подсказки Атрея в God of War Ragnarok.

Проблема повторяющихся подсказок от NPC отражает общую тенденцию в современных AAA-играх: разработчики изо всех сил стараются поддерживать игроков визуальными и звуковыми подсказками на протяжении всего игрового процесса, что убивает чувство открытия.

Многие игроки Death Stranding 2 создают мемы о том, как они бы хотели сбросить Доллмэна со скалы, слыша его постоянные напоминания в игровом процессе. Диалоги только раздражают игроков, которые и так знают, что сбросили груз или используют снайперскую винтовку без глушителя.

В отличие от оригинальной Death Stranding, Сэм большую часть игры путешествует вместе с Доллмэном. Поэтому фанаты предлагают разработчикам либо добавить кнопку для отключения звука Доллмэна, либо хотя бы запретить ему повторять одни и те же напоминания каждый раз при несчастном случае.

Несмотря на повторяющиеся диалоги, Доллмэном как персонаж был высоко оценён фанатами Death Stranding 2 за то, что он был отзывчивым и весёлым компаньоном.