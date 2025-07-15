Игроки Death Stranding 2 недовольны повторяющимися игровыми советами, как в God of War Ragnarok

Death Stranding 2 показала настолько хорошие результаты, что некоторые называют её лучшим претендентом на звание «Игры года» 2025 года, в то время как другие утверждают, что это один из лучших сиквелов в истории игр. Хотя игра, возможно, и подняла планку для графики на PS5, главный недостаток игры всё ещё вызывает недовольство.
Многие игроки выразили в социальных сетях своё разочарование Доллмэном, новым NPC, который постоянно повторяет напоминания и подсказки по игре, помогая Сэму в его долгих странствиях. Это похоже на раздражающие подсказки Атрея в God of War Ragnarok.
Проблема повторяющихся подсказок от NPC отражает общую тенденцию в современных AAA-играх: разработчики изо всех сил стараются поддерживать игроков визуальными и звуковыми подсказками на протяжении всего игрового процесса, что убивает чувство открытия.
Многие игроки Death Stranding 2 создают мемы о том, как они бы хотели сбросить Доллмэна со скалы, слыша его постоянные напоминания в игровом процессе. Диалоги только раздражают игроков, которые и так знают, что сбросили груз или используют снайперскую винтовку без глушителя.
В отличие от оригинальной Death Stranding, Сэм большую часть игры путешествует вместе с Доллмэном. Поэтому фанаты предлагают разработчикам либо добавить кнопку для отключения звука Доллмэна, либо хотя бы запретить ему повторять одни и те же напоминания каждый раз при несчастном случае.
Несмотря на повторяющиеся диалоги, Доллмэном как персонаж был высоко оценён фанатами Death Stranding 2 за то, что он был отзывчивым и весёлым компаньоном.
какальник игры делает, я вообще не понимаю одним людям бог дает талант таким как мне, я юрист книги пишу и оказалось много юристов книги пишут как хоби, другим язык способный заболтать и получить деньги таким как бездарь коззима.
Дядь, очнись, всем категорически по*уй на тебя, ты кто вообще?)
Сейчас бы высоко значимый человек в Playground кому-то и что-то доказывал
А куда пропали новости о буряте? Финансирование закончилось?
Кодзима предположил что не все такие гении как он и им нужно постоянно напоминать советы
минусы будут?
Какими советами? Тут все намного хуже! Игроки в целом недовольны этим бредовым высером Кадзимбы! Мало того, что игра воспринимается как ДЛЦ, а стоит как полноценная игра. Так ещё и в ней куча бредовых моментов, от которых хочется биться головой о стену! К слову продажи у этого высера очень плохие - игроки умнеют, милорд!
это 1 часть как длс был, а 2 норм.
А как же экпедиция 33? По мне так это поинтереснее игра, дс2 тоже не плохая, но она такая нудная, опять же первая дс ещё нуднее. // Олег Малышев
Фанаты 33 не смогут за неё проголосовать, так как не смогут увидеть кнопку из-за мыла в глазах после 100 часов игры.
Олег, Даже Альтерсы лучше дезстрендинга на игру года , не говоря уж про Экспедицию // Илья Прохоров
В альтерс не играл, так что ничего сказать не могу. Возмножно лучше, а может и нет. // Олег Малышев
Блэть, отключите опцию подсказки в настройках.... и будет вам счастье, я и в первой части и в GoW так делал, и никаких проблем, дилетанты.
а я на оборот в гов 2 всё включил и мало показалось.
хз, что-то не заинтересовала эта игра
Увы невозможно какие-то выводы по игре сделать, ведь у нас период эксклюзивов, что б их...
радовались бы, а то башки бы сломали окончательно - это открытый мир + игра от кодзимы где и с подсказками много секретов
Ничего удивительно. Вы ведь знаете этих консольщиков. Им если в игре отключить стрелку - указатель цели, они спустя 15 секунд начнут плакать, истерически кричать, проситься к маме на ручки и потребуют рефанд.