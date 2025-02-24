Известный японский исполнитель выпустил официальный музыкальный клип для Death Stranding 2: On the Beach

Официальная дата выхода Death Stranding 2: On the Beach пока остается неизвестной, но, похоже, совсем скоро игроки наконец узнают ее. Разработчики уже давно намекают на скорый анонс, но, судя по всему, ждут подходящего события или презентации, чтобы сделать объявление. Еще одно неожиданное подтверждение скорого раскрытия даты поступило из музыкальной сферы. Известный японский исполнитель Даити Миура, один из самых уважаемых артистов J-pop и R&B сцены, официально подтвердил свое участие в проекте и опубликовал музыкальный клип, связанный с игрой.

Даити Миура известен своим мощным вокалом, сложными хореографическими номерами и работой с культовыми франшизами. Его творчество высоко ценится как в Японии, так и за ее пределами. Его участие в Death Stranding 2: On the Beach свидетельствует о серьезном подходе Хидео Кодзимы к музыкальному оформлению игры и интеграции звукового сопровождения в её атмосферу.

В опубликованном видео отчетливо прослеживается визуальный стиль самой Death Stranding 2: On the Beach. Игрокам показали лишь минутный фрагмент клипа, однако полная версия, вероятно, будет представлена в момент анонса даты релиза. Учитывая все предпосылки, это может произойти уже в марте.

В добавок к этому был опубликован специальный постер:

На фоне усиливающейся активности вокруг проекта, выход Death Stranding 2: On the Beach на PlayStation 5 с высокой вероятностью состоится уже летом этого года. Версия для ПК ожидается позднее, как это было и с первой частью игры.