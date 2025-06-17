К выходу сиквела Death Stranding вышел ролик с пересказом первой части

PlayStation выпустила краткий пересказ сюжета Death Stranding перед выходом сиквела. В ролике показали ключевых персонажей и основные сюжетные повороты, сопроводив их атмосферной музыкой из оригинальной игры. В финале видео показли кадр из Death Stranding 2: On The Beach — Сэм в одиночестве смотрит на пейзаж спустя год после событий первой части.

Релиз Death Stranding 2: On The Beach запланирован на 26 июня эксклюзивно для PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ к игре 24 июня — для них уже доступна предзагрузка. Ожидается, что обзоры от журналистов появятся за три дня до релиза.

Хидео Кодзима пообещал, что в день выхода игры выйдет релизный трейлер, который «заставит зрителей ахнуть». Сиквел сохранит фирменный стиль автора, но, в него добавят больше экшена и переработанную боевую систему, вдохновленную Metal Gear Solid 5.