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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 482 оценки

К выходу сиквела Death Stranding вышел ролик с пересказом первой части

Solstice Solstice

PlayStation выпустила краткий пересказ сюжета Death Stranding перед выходом сиквела. В ролике показали ключевых персонажей и основные сюжетные повороты, сопроводив их атмосферной музыкой из оригинальной игры. В финале видео показли кадр из Death Stranding 2: On The Beach — Сэм в одиночестве смотрит на пейзаж спустя год после событий первой части.

Релиз Death Stranding 2: On The Beach запланирован на 26 июня эксклюзивно для PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ к игре 24 июня — для них уже доступна предзагрузка. Ожидается, что обзоры от журналистов появятся за три дня до релиза.

Хидео Кодзима пообещал, что в день выхода игры выйдет релизный трейлер, который «заставит зрителей ахнуть». Сиквел сохранит фирменный стиль автора, но, в него добавят больше экшена и переработанную боевую систему, вдохновленную Metal Gear Solid 5.

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13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lvinomord

Краткий пересказ сюжета игры;)

4
Freund Benno

Не споткнулся, не канон

2
Solstice

Та как ты смеешь! ГаааЖИимА гений!

2
Evialroot

Мне кажется, Егор Клёнов более обстоятельно рассказывает: