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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 509 оценок

Кэролайн Полачек написала новый трек к Death Stranding 2 - в его написании помогал лично Кодзима

Solstice Solstice

Кэролайн Полачек написала новый трек к Death Stranding 2 под названием... On The Beach — в его написании помогал лично Кодзима.

Как оказалось, Полачек записала новую композицию еще давным-давно, целых 8 лет назад.

Но, так как инопланетное и искаженное звучание трека не вписывалось в ее альбом Pang, трек решено было оставить до лучших времен.

Теперь же его подхватил сам гений, чтобы он по новому зазвучал для его следующего магнум опуса.

Релиз Death Stranding 2 уже состоялся в рамках раннего доступа для обладателей Deluxe-издания.

Остальным смертным придется ждать 26 июня эксклюзивно для PS5.

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17
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jayne Cobb
3
Roayal cat

Ну и г@вно в сравнении с главной темой первой части.

2
Lоken

Куплеты плохо. Припевы шикарно, например, с 2:40 и до конца.