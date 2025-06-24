Кэролайн Полачек написала новый трек к Death Stranding 2 - в его написании помогал лично Кодзима

Кэролайн Полачек написала новый трек к Death Stranding 2 под названием... On The Beach — в его написании помогал лично Кодзима.
Как оказалось, Полачек записала новую композицию еще давным-давно, целых 8 лет назад.
Но, так как инопланетное и искаженное звучание трека не вписывалось в ее альбом Pang, трек решено было оставить до лучших времен.
Теперь же его подхватил сам гений, чтобы он по новому зазвучал для его следующего магнум опуса.
Релиз Death Stranding 2 уже состоялся в рамках раннего доступа для обладателей Deluxe-издания.
Остальным смертным придется ждать 26 июня эксклюзивно для PS5.
Ну и г@вно в сравнении с главной темой первой части.
Куплеты плохо. Припевы шикарно, например, с 2:40 и до конца.