Киану Ривз может появиться в Death Stranding 2: Хидэо Кодзима поделился совместным фото с актером

Японский геймдизайнер и создатель уникального экшена Death Stranding 2 Хидэо Кодзима на этой неделе провёл несколько интересных встреч, которые могут быть связаны с производством игры. Среди них особенно выделяется его онлайн-встреча с Киану Ривзом, которая подогрела слухи о возможном появлении актёра в игре, пусть даже в небольшом камео.
Намёк на это дал сам Хидэо Кодзима, поделившись фотографией с актёром, сделанной во время их виртуального общения. Хотя дополнительных комментариев от разработчика не последовало, такой жест вызвал волну предположений и обсуждений.
Учитывая, что Киану Ривз ранее посещал студию Kojima Productions, их общение вряд ли случайно. Кодзима, известный своей любовью к привлечению звёзд Голливуда в свои проекты, поэтому он может пригласить Ривза для полноценной роли или камео в Death Stranding 2. К тому же, актёрский опыт Ривза в образе Джонни Сильверхенда для Cyberpunk 2077 может помочь ему сыграть значимую роль, если он примет участие в игре.
Кроме того, на этой неделе Кодзима встретился с венгерским режиссёром Ильдико Эньеди и популярным китайским актёром Тони Люн Чу Ваем, которые лично посетили студию и оставили автографы на доске рядом с подписями других знаменитостей.
Первая часть зашла именно своим медитативным геймплеем, ну и типа "следами", единственное хотелось больше интерактива от мира, что-бы тропинки со временем реально в какие то дороги начали трансформироваться. Ну и я заколебался объекты других игроков удалять.
Хоть Путина зови,хоть Трампа,хоть Киркорова,хоть Успенскую,да хоть кого и пох поиграем ))
Бесконечное уважение к Киану Ривзу. Не забуду тот эффект от презентации ролика Киберпанка, где он появляется в конце. Это стало большим сюрпризом для всех. Но в данном случае я считаю это неправильный подход, когда ты уже можешь ожидать появление того или иного актёра в игре. Но в любом случае всегда рад видеть Киану.
А он американский член из #опы надеюсь высунул. Или как в первой части, через каждое слово будут америку упоминать.
Это невозможно, японцы это самые большие патриоты Америки !
https://youtu.be/lyHSjv9gxlE?t=15
все равно от этого игра не станет хорошей!🤣