Киану Ривз может появиться в Death Stranding 2: Хидэо Кодзима поделился совместным фото с актером

Японский геймдизайнер и создатель уникального экшена Death Stranding 2 Хидэо Кодзима на этой неделе провёл несколько интересных встреч, которые могут быть связаны с производством игры. Среди них особенно выделяется его онлайн-встреча с Киану Ривзом, которая подогрела слухи о возможном появлении актёра в игре, пусть даже в небольшом камео.

Намёк на это дал сам Хидэо Кодзима, поделившись фотографией с актёром, сделанной во время их виртуального общения. Хотя дополнительных комментариев от разработчика не последовало, такой жест вызвал волну предположений и обсуждений.

Учитывая, что Киану Ривз ранее посещал студию Kojima Productions, их общение вряд ли случайно. Кодзима, известный своей любовью к привлечению звёзд Голливуда в свои проекты, поэтому он может пригласить Ривза для полноценной роли или камео в Death Stranding 2. К тому же, актёрский опыт Ривза в образе Джонни Сильверхенда для Cyberpunk 2077 может помочь ему сыграть значимую роль, если он примет участие в игре.

Кроме того, на этой неделе Кодзима встретился с венгерским режиссёром Ильдико Эньеди и популярным китайским актёром Тони Люн Чу Ваем, которые лично посетили студию и оставили автографы на доске рядом с подписями других знаменитостей.