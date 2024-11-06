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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 330 оценок

Киану Ривз может появиться в Death Stranding 2: Хидэо Кодзима поделился совместным фото с актером

Gutsz
Новости

Японский геймдизайнер и создатель уникального экшена Death Stranding 2 Хидэо Кодзима на этой неделе провёл несколько интересных встреч, которые могут быть связаны с производством игры. Среди них особенно выделяется его онлайн-встреча с Киану Ривзом, которая подогрела слухи о возможном появлении актёра в игре, пусть даже в небольшом камео.

Намёк на это дал сам Хидэо Кодзима, поделившись фотографией с актёром, сделанной во время их виртуального общения. Хотя дополнительных комментариев от разработчика не последовало, такой жест вызвал волну предположений и обсуждений.

Учитывая, что Киану Ривз ранее посещал студию Kojima Productions, их общение вряд ли случайно. Кодзима, известный своей любовью к привлечению звёзд Голливуда в свои проекты, поэтому он может пригласить Ривза для полноценной роли или камео в Death Stranding 2. К тому же, актёрский опыт Ривза в образе Джонни Сильверхенда для Cyberpunk 2077 может помочь ему сыграть значимую роль, если он примет участие в игре.

Кроме того, на этой неделе Кодзима встретился с венгерским режиссёром Ильдико Эньеди и популярным китайским актёром Тони Люн Чу Ваем, которые лично посетили студию и оставили автографы на доске рядом с подписями других знаменитостей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Первая часть зашла именно своим медитативным геймплеем, ну и типа "следами", единственное хотелось больше интерактива от мира, что-бы тропинки со временем реально в какие то дороги начали трансформироваться. Ну и я заколебался объекты других игроков удалять.

2
Alkobarin

Хоть Путина зови,хоть Трампа,хоть Киркорова,хоть Успенскую,да хоть кого и пох поиграем ))

0
JustBegun

Бесконечное уважение к Киану Ривзу. Не забуду тот эффект от презентации ролика Киберпанка, где он появляется в конце. Это стало большим сюрпризом для всех. Но в данном случае я считаю это неправильный подход, когда ты уже можешь ожидать появление того или иного актёра в игре. Но в любом случае всегда рад видеть Киану.

0
logostramus

А он американский член из #опы надеюсь высунул. Или как в первой части, через каждое слово будут америку упоминать.

-1
ka27

Это невозможно, японцы это самые большие патриоты Америки !

https://youtu.be/lyHSjv9gxlE?t=15

-1
Леший3

все равно от этого игра не станет хорошей!🤣

-8