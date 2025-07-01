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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 585 оценок

Кодзима адаптировал персонажей Death Stranding 2 к реальным чертам актеров

Gruz_ Gruz_

Во время мирового турне, посвященного продвижению Death Stranding 2: On the Beach, Хидео Кодзима поделился, что часто адаптирует образы персонажей, чтобы отразить повседневные привычки и уникальные черты актеров. Он наблюдает за исполнителями в реальной жизни, а затем корректирует сценарий, чтобы лучше подчеркнуть их харизму.

Один из примеров - персонаж Фреджайл, в исполнении Леи Сейду. В первой игре Фреджайл не курила, но после того, как Кодзима увидел, как Сейду курит в каком-то фильме, он решил включить эту черту в ее персонажа в игре, заявив, что это выглядит очень стильно. Кодзима рассказал, что перед съемками Death Stranding 2 актриса бросила курить, но во время одного из их совместных походов в ресторан он увидел, как она курит на улице. По его словам, имитация курения во время съемок могла вновь вызвать эту пагубную привычку.

Еще один пример адаптации персонажа - игра Хиггса на гитаре в Death Stranding 2. Кодзима разъяснил, что добавил электрогитару в набор навыков персонажа после того, как смотрел YouTube-канал Троя Бейкера во время пандемии и узнал о его страсти к этому инструменту.

Death Stranding 2 вышла 26 июня для PS5, получив отличные отзывы и восторги поклонников по всему миру.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Carissa7517

И это тоже гениально, или это дичь?

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MihelD

профессионально, показывающее, что человек погружен тем, что он создает.

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Игорь Болонев

тоесть раньше актеры адаптировались под сценарий а теперь сценарий адаптируют под актёров потому что что? они не вывозят? по крайней мере это самое очевидное объяснение. но самое главное то это красиво преподнести что мы и наблюдаем. похоже япошка становится ленивым и прогибаемым

VenturousWolf

Не путай фильмы по источникам, и игры с оригинальным сюжетом. Как скажет автор сюжета игры, так и есть.

Игорь Болонев VenturousWolf

разница между фильмом и игрой в количестве выделенного для актёра экранного времени. остальное уже малозначимые нюансы.

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