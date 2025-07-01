Кодзима адаптировал персонажей Death Stranding 2 к реальным чертам актеров

Во время мирового турне, посвященного продвижению Death Stranding 2: On the Beach, Хидео Кодзима поделился, что часто адаптирует образы персонажей, чтобы отразить повседневные привычки и уникальные черты актеров. Он наблюдает за исполнителями в реальной жизни, а затем корректирует сценарий, чтобы лучше подчеркнуть их харизму.

Один из примеров - персонаж Фреджайл, в исполнении Леи Сейду. В первой игре Фреджайл не курила, но после того, как Кодзима увидел, как Сейду курит в каком-то фильме, он решил включить эту черту в ее персонажа в игре, заявив, что это выглядит очень стильно. Кодзима рассказал, что перед съемками Death Stranding 2 актриса бросила курить, но во время одного из их совместных походов в ресторан он увидел, как она курит на улице. По его словам, имитация курения во время съемок могла вновь вызвать эту пагубную привычку.

Еще один пример адаптации персонажа - игра Хиггса на гитаре в Death Stranding 2. Кодзима разъяснил, что добавил электрогитару в набор навыков персонажа после того, как смотрел YouTube-канал Троя Бейкера во время пандемии и узнал о его страсти к этому инструменту.

Death Stranding 2 вышла 26 июня для PS5, получив отличные отзывы и восторги поклонников по всему миру.