"Кодзима хочет удивлять, а не развлекать": Трой Бейкер рассказал о философии создателя Death Stranding 2

В преддверии вручения премии BAFTA Game Awards 2026, актер Трой Бейкер, исполняющий роль экстравагантного злодея Хиггса в недавней Death Stranding 2: On The Beach, поделился своим взглядом на творческий процесс знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы. По словам актера, японский разработчиков принципиально отказывается следовать современным трендам, ставя рискованные концептуальные решения выше банального веселья для геймеров.

В интервью порталу GamesRadar+ Бейкер объяснил, что большинство разработчиков в нынешней индустрии пытаются ослепить игроков визуальным великолепием и постоянно следить за тем, чтобы пользователю не стало скучно ни на секунду.

Игры — это развлечение. Но Кодзима относится к той редкой категории людей, которые скорее предпочтут, чтобы игрок ушел с чувством глубокого эмоционального потрясения, чем просто чувствовал себя развлеченным. Для этого требуется огромная вера и умение замахиваться по-крупному. Вы очень многим рискуете, применяя такую философию к созданию продукта столь гигантского масштаба и размера. Он единственный знает, как можно делать ставки только по-крупному.

— утверждает Бейкер.

Трой подчеркнул, что совместная работа над продолжением Death Stranding была построена на абсолютном доверии между создателем и командой. Разработчик доверил Бейкеру роль, а актер полностью положился на беспрекословное видение геймдизайнера, даже не до конца осознавая, куда движется история его персонажа в конкретный момент времени. И такой подход приносит свои плоды:

Хидео продолжает делать игры с той же монументальностью, с которой создавал Metal Gear. Когда вы сочетаете такой размах с взаимным доверием внутри огромного талантливого коллектива — происходит настоящее чудо.

Death Stranding 2 доступна на ПК и консолях PS5.