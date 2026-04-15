"Кодзима хочет удивлять, а не развлекать": Трой Бейкер рассказал о философии создателя Death Stranding 2

В преддверии вручения премии BAFTA Game Awards 2026, актер Трой Бейкер, исполняющий роль экстравагантного злодея Хиггса в недавней Death Stranding 2: On The Beach, поделился своим взглядом на творческий процесс знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы. По словам актера, японский разработчиков принципиально отказывается следовать современным трендам, ставя рискованные концептуальные решения выше банального веселья для геймеров.
В интервью порталу GamesRadar+ Бейкер объяснил, что большинство разработчиков в нынешней индустрии пытаются ослепить игроков визуальным великолепием и постоянно следить за тем, чтобы пользователю не стало скучно ни на секунду.
Игры — это развлечение. Но Кодзима относится к той редкой категории людей, которые скорее предпочтут, чтобы игрок ушел с чувством глубокого эмоционального потрясения, чем просто чувствовал себя развлеченным. Для этого требуется огромная вера и умение замахиваться по-крупному. Вы очень многим рискуете, применяя такую философию к созданию продукта столь гигантского масштаба и размера. Он единственный знает, как можно делать ставки только по-крупному.
— утверждает Бейкер.
Трой подчеркнул, что совместная работа над продолжением Death Stranding была построена на абсолютном доверии между создателем и командой. Разработчик доверил Бейкеру роль, а актер полностью положился на беспрекословное видение геймдизайнера, даже не до конца осознавая, куда движется история его персонажа в конкретный момент времени. И такой подход приносит свои плоды:
Хидео продолжает делать игры с той же монументальностью, с которой создавал Metal Gear. Когда вы сочетаете такой размах с взаимным доверием внутри огромного талантливого коллектива — происходит настоящее чудо.
Death Stranding 2 доступна на ПК и консолях PS5.
Буквально вчера закончил прохождение DS2, одна из лучших игр современности и абсолютный шедевр, даже несмотря на то, что в плане геймплея игра не особо далеко ушла от оригинала и этим разочаровала меня в каком-то смысле. Но ее месседж, ее режиссура, постановка, звук, графика, а в особенности финал искупают вообще все претензии - это сделано настолько круто, настолько панково, настолько про любовь, боль, дружбу и единение, что все остальное по силе и эмоциям просто меркнет на фоне игры Кодзимы. Это самое настоящее искусство, а сама дилогия Death Stranding обречена на культовость, как и все предыдущие творения гения.
Всё, что надо знать о философии гениального гения:
Напомнило посредственных "художников"-акционистов - они тоже предпочитают удивлять, даже в ущерб гармонии, смысловому состоянию и эстетике.
Творцы выражаются через свои творения, как остальные через речь. Удивляет чаще всего чушь несуразная или шутка, а разумные и интригующие вещи вдохновляют и заставляют задуматься.
Годзима-кений - киноман который хочет "как в кино", но только подражает кумирам(не очень умело), а самому сказать особо нечего, вот и пытается прикрыть смысловую дыру эпатажем.
Меня удивляет Коджимбо... но в плохую сторону
О каком подходе речь?! Я прям вижу, как Сони после слабых результатов первой части дает снова добро на реализацию огромного бюджета, чтобы Кодзима не окупил его, принеся прибыль, а тешил свое самолюбие и выпендривался.
Брали его под свой зонтик, как курицу, которая в идеале должна нести золтоые яйца, а получили свадебного генерала и чемодан без ручки.
Сиквел "Days Gone" точно бы так не провалился. У второго Странного Деда 1.5 млн продаж за 9 месяцев на консоли и всего полляма на пк -- это очень мало и никак не коррелирует со словами про чудо. Никто не захотел удивляться, потому что скучно стало еще в первой части.
Более того, этот хрен японский настолько монументальный и креативный, что выдал те же кислые щи второй раз. Чудо происходит, когда небольшая студия при скромном бюджете выпускает новый айпи, который расширяет жанровую нишу, не оставляет никого равнодушным и собирает сотни наград.
А не когда тебе дают движок, известных актеров и сотни миллионов на реализацию своего бреда, а ты сидишь в луже на фоне корейского проекта от ноунеймов -- то ли про жопу андроида, то ли про огромную песочницу без сюжета.
Я уже не говорю, что этот актер делится внутренней кухней создания кинематографичной составляющей, а кому-то потом еще ходить по однотипным пустым локациям и налаживать херальные связи часами, чтобы увидеть очередной ролик. На банальный интересный геймпплей Кодзиму не хватило.
Как только гений переживет очередную депрессию, останется голодным и без огромной маркетинговой поддержки, так его креативные проекты сразу превратятся в тыкву. Или в какую-нить "Romeo is a Dead Man" от Суды. Там тоже все запутано, нескучно, но нафиг не нужно.