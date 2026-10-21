Кодзима: критика Death Stranding как "симулятора ходьбы" - пример опасности соцсетей

Death Stranding от Хидео Кодзимы входит в число самых заметных игр последних лет, но её нередко упрощённо называют «симулятором ходьбы». Легендарный разработчик в интервью Gizmodo объяснил, почему считает эту критику несправедливой — и связал её с проблемой дезинформации в социальных сетях.
По словам Кодзимы, многие люди, называющие игру «симулятором ходьбы», на самом деле в неё не играли. Они читают о ней в соцсетях, поддаются влиянию и не пытаются составить собственное мнение. Разработчик отметил, что ещё в Metal Gear Solid 2 они с командой предвидели распространение дезинформации с помощью искусственного интеллекта — и теперь, спустя годы, это стало реальностью.
Кодзима беседовал с кинорежиссёром Алехандро Иньярриту, который согласился с ним и добавил, что алгоритмы социальных сетей загоняют пользователей в информационные пузыри. В них люди видят только те мнения, с которыми уже согласны, что приводит к искажению истины.
Таким образом, Кодзима не просто защищает свою игру, а поднимает более широкую проблему: социальные сети формируют мнения о продуктах, которые пользователи не пробовали, и это влияет на восприятие игр в целом.
Я в неё играл - это симулятор ходьбы. А вторая часть ещё и повесточная
Который раз убеждаюсь, что Death Stranding не для тугих умом. Геймеры с низким интеллектом, для которых вершина геймдева - однокнопчные беги-стреляй или беги с ножиком-кроши всех в капусту, вообще игр с сюже