Кодзима: "Мы хотели, чтобы больше игроков дошли до конца Death Stranding 2"

Хидео Кодзима в недавнем интервью Nikkei Cross Trend рассказал о подходе Kojima Productions к разработке Death Stranding 2: On the Beach, особенно в вопросе сложности. Он отметил, что оригинальная Death Stranding, несмотря на успех с более чем 20 миллионами игроков, имела «довольно острые углы», включая два ключевых момента, где резко возрастал отток игроков — например, миссию с доставкой тела президента Бриджит Стрэнд.

В сиквеле разработчики намеренно отказались от таких экстремальных точек, чтобы больше игроков смогли пройти игру до конца. Для этого добавлено больше транспортных средств и упрощены некоторые механики, сохранив при этом основную тему и дух игры.

Кодзима признаёт, что более мягкая сложность заставила часть хардкорной аудитории назвать Death Stranding 2 «прохладной» по сравнению с оригиналом. По его словам, найти идеальный баланс в плане сложности очень трудно, но цель состояла в том, чтобы сделать игру более доступной, сохранив при этом уникальный геймплей.

Death Stranding 2: On the Beach уже доступна на PS5, предлагая новым и возвращающимся игрокам более плавный и комфортный опыт исследования постапокалиптического мира.