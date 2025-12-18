Кодзима: "Мы хотели, чтобы больше игроков дошли до конца Death Stranding 2"

Хидео Кодзима в недавнем интервью Nikkei Cross Trend рассказал о подходе Kojima Productions к разработке Death Stranding 2: On the Beach, особенно в вопросе сложности. Он отметил, что оригинальная Death Stranding, несмотря на успех с более чем 20 миллионами игроков, имела «довольно острые углы», включая два ключевых момента, где резко возрастал отток игроков — например, миссию с доставкой тела президента Бриджит Стрэнд.
В сиквеле разработчики намеренно отказались от таких экстремальных точек, чтобы больше игроков смогли пройти игру до конца. Для этого добавлено больше транспортных средств и упрощены некоторые механики, сохранив при этом основную тему и дух игры.
Кодзима признаёт, что более мягкая сложность заставила часть хардкорной аудитории назвать Death Stranding 2 «прохладной» по сравнению с оригиналом. По его словам, найти идеальный баланс в плане сложности очень трудно, но цель состояла в том, чтобы сделать игру более доступной, сохранив при этом уникальный геймплей.
Death Stranding 2: On the Beach уже доступна на PS5, предлагая новым и возвращающимся игрокам более плавный и комфортный опыт исследования постапокалиптического мира.
Спасибо, но в мире слишком много хороших игр, чтоб на это кино тратить время.
Я обратил внимание, что общество на ПГ очень интересное в том плане, что то "Игорь нетУ" и "Играть не во что", то слишком много игр, что время на них нет. Я вот бы вторую часть заценил на ПК.
Реальное Кино, вернее мульт это диспэтчер.
От него все почему-то кипятком ..........
А некоторые даже оргазм испытывают и ждут с нетерпением подростка его продолжения
Когда прошёл "гениальную" игру до конца
Сделали душную зал@пу и хотят чтоб люди до конца дошли...сами своими пи#юнами давитесь...
Дойду, когда выйдет на ПК. Я больше PS не куплю ради одной игры, которая даже режиссерскую версию не получила.
может и не выйдет на ПК : https://www.playground.ru/death_stranding_2_on_the_beach/news/polzovateli_zametili_propazhu_rejtinga_pk_versii_death_stranding_2_i_opasayutsya_vozmozhnoj_otmeny_porta-1810726
Ну значит и не поиграю в игру гения.
Простите, но эта игра для тех кто ходит во сне. Это просто какая то зевота, как экран заставки с рыбками.
Перепройду когда выйдет на ПК. Рад что прошёл на платину DS2. Надеюсь игра получит какой-нибудь крутой контент как это было с DS1
Я бы не сказал что первая часть была сложной. А так в общем это отличная и медиативная игра. Очень понравилась, быстрее бы уже 2 часть выпустили на ПК
Согласен. Геймплей хоть и монотонный, но лично меня первая цепляла такой атмосферой. Сложного там мало. Скорее раздражала неповоротливость Сэма в экстремальных местах, где надо как раз шевелить булками, типа битв с боссами. Вторую тоже жду.
Что он хочет я все там построил рельсы автодорогу до 2 лвл развил что ещё он хочет от меня?
Недавно наткнулся на обзорчик где чел с упоением рассказывал как проходил 3 раза 1ю часть, читал книги про Кодзиму и тп. Ну думаю, пора и мне её снова поставить, и попробовать, в этот раз вдумчиво пройти... меня на минут 5 хватило, ну эта ходьба...лестницы.. в это правда невозможно играть.. снёс. У меня все.
Ну это, явно, не твоё просто.
Кодзима гений
Ключевое слово "дошли".