Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 721 оценка

Кодзима начнет продавать фирменную губную гармошку с символикой Death Stranding

Gruz_ Gruz_
Франшиза Death Stranding только что получила еще один необычный предмет для коллекционеров: официальную губную гармошку, созданную японским производителем музыкальных инструментов Suzuki Musical Instruments. Музыкальный инструмент принадлежит к серии Strands of Harmony, и в мире будет выпущено всего 1000 экземпляров, что сразу же сделает ее редким предметом для поклонников творчества Хидео Кодзимы.

Данная модель, созданная по мотивам гармошки, показанной в двух играх франшизы, получила эксклюзивный дизайн с изображением «рук скелета» и логотипом Strands of Harmony в верхней части. В основе модели знаменитая Manji M-20, известная своим богатым и выразительным звучанием, которую решили адаптировать под специальную серию.

Ее распространение будет довольно ограниченным: только 50 экземпляров будут доступны на каждом из 20 концертов тура Strands of Harmony, и продаваться они будут непосредственно за столиками с мерчем. О цене пока не сообщается, но, учитывая, что базовая модель стоит $55, можно ожидать, что коллекционный вариант будет стоить дороже, но фанаты надеются, что цена не перевалит за трехзначную отметку.

Nereteresis

Кодзима пройдеться по губам фанбоям. Гениально!

18
saa0891
6
Raphtallia

Этот комент заслуживает лайков!

6
barabear

Он уже прошёлся, но хомяки просят ещё...

5
AchingGarrison
7
Сережаа

Гений

4
HoganHog

Надо было мочу Ридуса продавать. Как тот итальянский художник-гений Пьеро Мандзони, который свои каки в баночки закатывал.😄

4
Raphtallia
фанаты надеются, что цена не перевалит за трехзначную отметку.

99$ сделают XD

3
Alex40001

и так стокова гармошка и чехольчик с шильдиками да он гений! фантики резню устроят за предзаказы

3
saa0891

Удивительно что он ещё свои трусы не продает, любители наверняка нашлись бы.

3
kolinmah

Очки!)

BewitchingBaron kolinmah

завернутые в трусы!

Diablonos

Пусть в жопу себе засунет, и сыграет что нибудь.

3
BewitchingBaron

Именно так и создавался саундтрек к игре.

Pastoral

Миллионер нищеброд открыл бизнес гармошек..

1
J a r v i s

Да ладно вам, чего вы все такие злые, будто вас заставляют покупать её))

1
