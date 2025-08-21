Кодзима начнет продавать фирменную губную гармошку с символикой Death Stranding

Франшиза Death Stranding только что получила еще один необычный предмет для коллекционеров: официальную губную гармошку, созданную японским производителем музыкальных инструментов Suzuki Musical Instruments. Музыкальный инструмент принадлежит к серии Strands of Harmony, и в мире будет выпущено всего 1000 экземпляров, что сразу же сделает ее редким предметом для поклонников творчества Хидео Кодзимы.

Данная модель, созданная по мотивам гармошки, показанной в двух играх франшизы, получила эксклюзивный дизайн с изображением «рук скелета» и логотипом Strands of Harmony в верхней части. В основе модели знаменитая Manji M-20, известная своим богатым и выразительным звучанием, которую решили адаптировать под специальную серию.

Ее распространение будет довольно ограниченным: только 50 экземпляров будут доступны на каждом из 20 концертов тура Strands of Harmony, и продаваться они будут непосредственно за столиками с мерчем. О цене пока не сообщается, но, учитывая, что базовая модель стоит $55, можно ожидать, что коллекционный вариант будет стоить дороже, но фанаты надеются, что цена не перевалит за трехзначную отметку.