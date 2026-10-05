Кодзима об ИИ на фоне обсуждения DLSS 5 в Death Stranding 2: "Мне не нравится эта идея, но она станет стандартом"

Хидео Кодзима высказался по поводу искусственного интеллекта и его все более широкого применения в игровой индустрии, уделив особое внимание взаимосвязи этих технологий с творческим замыслом авторов.

Этот разговор также стал реакцией на споры вокруг использования DLSS 5 в Death Stranding 2: геймдизайнер задумался о возможных ограничениях инструментов, способных самостоятельно изменять визуальный облик произведения.

В подкасте Koji10 Кодзима признался, что относится к ИИ неоднозначно. По словам разработчика, определённые сферы применения этой технологии могут быть полезны — в частности, реставрация и сохранение аудиовизуальных произведений.

Как у творца, эта технология вызывает у меня смешанные чувства. ИИ полезен, например, когда нужно оживить старые фотографии или раскрасить их. Думаю, однажды мы, возможно, перестанем делать ремейки. Скажем, даже сейчас старые фильмы реставрируют до формата 4K вручную, а ИИ мог бы легко справиться с этой задачей.

Проблема, по мнению Кодзимы, возникает тогда, когда технология начинает напрямую вмешиваться в решения, принимаемые автором. Искусственный интеллект способен упростить выполнение определённых технических задач, однако он не всегда улавливает художественные мотивы, стоящие за тем или иным решением.

Как автор оригинала, я бы не хотел, чтобы кто-то слишком сильно его менял. Я не просто так выбрал именно такое освещение. Ситуация была бы иной, если бы ИИ понимал эти замыслы.

Похоже, что дискуссия вокруг Death Stranding 2 и технологии DLSS 5 сделала эту проблему особенно актуальной. Отвечая на вопрос о том, что он думает об автономной модификации его работы искусственным интеллектом, Кодзима высказался однозначно:

Мне бы это не понравилось. Разве что я сам управлял бы ИИ в процессе работы — тогда другое дело. Но я не знаю.

Впрочем, геймдизайнер не исключает, что искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью производственных процессов. Он отметил, что при реставрации фильмов и ремастеринге музыки специалисты уже используют ИИ для оптимизации отдельных задач. Однако в будущем всё большая часть этих обязанностей может быть автоматизирована.

Возможно, со временем ИИ будет делать всё это автоматически. Лет через сто разрешение может стать ещё выше. Но сама эта мысль мне не особо нравится.

Таким образом, позиция создателя Metal Gear — это не полное отрицание технологии, а скорее разграничение между использованием ИИ как инструмента и наделением его правом принимать решения в творческом процессе. Для Кодзимы ключевым остаётся вопрос контроля автора над решениями, определяющими облик произведения, — особенно в таких аспектах, как освещение, атмосфера и художественное оформление.

В то же время геймдизайнер, судя по всему, считает повсеместное внедрение ИИ в процессы разработки и производства неизбежным. Поэтому, с его точки зрения, главный вопрос заключается в том, как именно будет интегрирована эта технология и сколько свободы в принятии решений останется у творцов.