Кодзима опасается, что Death Stranding 2 будет слишком похожа на Metal Gear Solid

В скором времени мы наконец-то увидим Death Stranding 2: On The Beach на PlayStation 5, и одним из главных улучшений в сиквеле станет боёвка. Хидео Кодзима, легендарный геймдизайнер и создатель Metal Gear, подтвердил Eurogamer, что принял такое решение, чтобы удовлетворить запросы игроков о том, что они хотели бы видеть в новой Metal Gear.

В то же время, внося подобные изменения, он опасается, что их интеграция может привести к некоторой путанице:

"Очень много людей просят меня сделать ещё один Metal Gear, поэтому я добавил больше экшена", - сказал Кодзима. Когда я работал над этой механикой, я немного волновался, потому что многие члены команды, работавшие со мной над Metal Gear, всё ещё работают здесь, и мы постоянно говорили друг другу: "Не слишком ли это похоже на Metal Gear?" Это было не нарочно".

Ещё одна изюминка - саундтрек. В игре будут звучать новые песни Райана Каразии, вокалиста группы Low Roar, умершего в 2022 году. Кодзима рассказал, что с ним связалась семья артиста, сообщив о желании Каразии включить эти песни в новую работу. Песни группы были важной частью самобытности первой игры.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня только для PlayStation 5. Впрочем, Kojima Productions выкупила права на издание игры у Sony, что позволяет предположить, что версия для ПК (а возможно, и Xbox, как в случае с первой игрой) выйдут чуть позже.