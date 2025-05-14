Кодзима опасается, что Death Stranding 2 будет слишком похожа на Metal Gear Solid

В скором времени мы наконец-то увидим Death Stranding 2: On The Beach на PlayStation 5, и одним из главных улучшений в сиквеле станет боёвка. Хидео Кодзима, легендарный геймдизайнер и создатель Metal Gear, подтвердил Eurogamer, что принял такое решение, чтобы удовлетворить запросы игроков о том, что они хотели бы видеть в новой Metal Gear.
В то же время, внося подобные изменения, он опасается, что их интеграция может привести к некоторой путанице:
"Очень много людей просят меня сделать ещё один Metal Gear, поэтому я добавил больше экшена", - сказал Кодзима. Когда я работал над этой механикой, я немного волновался, потому что многие члены команды, работавшие со мной над Metal Gear, всё ещё работают здесь, и мы постоянно говорили друг другу: "Не слишком ли это похоже на Metal Gear?" Это было не нарочно".
Ещё одна изюминка - саундтрек. В игре будут звучать новые песни Райана Каразии, вокалиста группы Low Roar, умершего в 2022 году. Кодзима рассказал, что с ним связалась семья артиста, сообщив о желании Каразии включить эти песни в новую работу. Песни группы были важной частью самобытности первой игры.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня только для PlayStation 5. Впрочем, Kojima Productions выкупила права на издание игры у Sony, что позволяет предположить, что версия для ПК (а возможно, и Xbox, как в случае с первой игрой) выйдут чуть позже.
это не страшно, главное чтоб не получился - Death Stranding 1
Почему? Отличная игра.
Если так, то ето будет хорошая игра, а не нудятина как 1 часть.
Да вроде и в первой части хватало экшна, особенно ближе к концу. Да и эта игра вообще не про него
Возможно во второй части, его будет немного больше, но я думаю это можно будет не к минусам отнести, а на оборот к плюсам
Смотря сколько его будет, если прям намного больше то я не скажу что это плюс
В принципе да, тоже верно.. Ну если Кодзима опасается, значит действительно экшена будет больше, но вот на сколько, узнаем когда выйдет)
Да. Просто мне нравилась первая часть тем что я просто в эту игру играл для расслабления, просто заходишь и неспешно доставляешь заказ под красивые пейзажи, и изредка был экшн только
Вот этим игра и отличалась от других) В общем дождемся релиза и узнаем )
МГС славен не столько экшеном, сколько стелс-механикой.
Видимо, японец именно об этом говорит. В продолжении герой будет не только носить коробки, но и прятаться в них.
Собственно, сам Кодзима спит таким же образом, чтоб даже во время отдыха легендарный гемдизайн его не покидал
Походу он уже забыл что такое MGS, это прежде всего стелс, там что будет нормальный стелс с различными вариантами, кучей гаджетов и способами прохождения.
Это вам ничево не напоминает? Как Глен Скофилд своим новым творением Калисто Протокол хотел переосмыслить своё творения Dead Spaces. А в итоге ремейк который виходил чуть позже был лутше игры Калисто в геймплейном плане
Ну Кодзима Гений - и ему не впервой переизобретать игровые жанры. Сначала стелс а потом симулятор доставки в прикольном сетинге
калисто протокол очень даже хорошо получился, но сравнивать его с мертвым космосом совсем не стоит. а вот что за ремейк? я чет пропустил?
кто решил что кодзима гений? откуда это вообще пошло: с шутки какогонибудь журналюги?
Потому что Кодзима гений! И спорить тут бессмысленно, если ты не понимаешь что он гений значит твое время еще не пришло понять это. Как говорится не всем дано понять Кодзиму гения!
Наркоман твой коджима какой нахер гений он когда закурит то сам не понимает что он создает
Странно слышать такое от руководителя разработки. Он же должен видеть общую картину.
Гений одной игры
А минусы?
строго только для кодзимы
Кодзимка, нашел за что переживать. Наоборот общие черты с Метал Гиром только приветствуются.