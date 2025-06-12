Кодзима переживает из-за восторженной реакции на Death Stranding 2: On the Beach

Хидео Кодзима, легендарный геймдизайнер и режиссёр Death Stranding 2: On the Beach, неожиданно выразил обеспокоенность… положительными отзывами. В интервью GameInformer он признался, что слишком однозначно восторженная реакция на игру вызывает у него тревогу — ведь он всегда стремится создавать нестандартные проекты, вызывающие противоречивые эмоции, а не универсальное одобрение.

По мнению Кодзимы, по-настоящему долговечные произведения искусства редко бывают понятыми сразу. «Все, что длится 10, 20 лет, должно быть новым», — рассуждает он. — «И большинство таких вещей изначально не принимаются. А потом, спустя десятилетия, о них говорят: "Это было гениально"». Именно поэтому режиссёр и тревожится: Death Stranding 2 слишком хорошо приняли на предварительных показах.

Для сравнения, первая часть Death Stranding вызвала полярные реакции — одни хвалили её за уникальность, другие критиковали за медитативный геймплей. А вот в случае с сиквелом, по словам Кодзимы, «всем понравилось. Это превзошло мои ожидания. И я подумал: “Может, это и есть проблема”».

Несмотря на сомнения, Death Stranding 2: On the Beach всё же выходит 26 июня на PS5. Разработка практически завершена, команда фокусируется на финальной полировке и будущих патчах. Однако Хидео Кодзима не теряет времени даром: он уже работает над новым проектом, о котором пока ничего не раскрывает. Более того, его коллеги не слишком довольны тем, что он «слишком рано» делится планами на будущее, в то время как все ждут полноценного релиза DS2.

Что касается пострелизного контента, Кодзима заявил, что эпизодические DLC не планируются. Он считает, что этот формат устарел: «Такие вещи уже не в моде… хотя кто знает. Может, сделаем что-то новое. Пока говорить рано». Однако студия точно продолжит поддержку игры после релиза — в том числе техническими патчами и улучшениями.

Таким образом, Death Stranding 2: On the Beach рискует стать не только одной из самых ожидаемых игр года, но и очередным доказательством того, что Кодзима умеет удивлять — даже собственной тревогой по поводу успеха.