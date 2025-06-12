Кодзима переживает из-за восторженной реакции на Death Stranding 2: On the Beach

Хидео Кодзима, легендарный геймдизайнер и режиссёр Death Stranding 2: On the Beach, неожиданно выразил обеспокоенность… положительными отзывами. В интервью GameInformer он признался, что слишком однозначно восторженная реакция на игру вызывает у него тревогу — ведь он всегда стремится создавать нестандартные проекты, вызывающие противоречивые эмоции, а не универсальное одобрение.
По мнению Кодзимы, по-настоящему долговечные произведения искусства редко бывают понятыми сразу. «Все, что длится 10, 20 лет, должно быть новым», — рассуждает он. — «И большинство таких вещей изначально не принимаются. А потом, спустя десятилетия, о них говорят: "Это было гениально"». Именно поэтому режиссёр и тревожится: Death Stranding 2 слишком хорошо приняли на предварительных показах.
Для сравнения, первая часть Death Stranding вызвала полярные реакции — одни хвалили её за уникальность, другие критиковали за медитативный геймплей. А вот в случае с сиквелом, по словам Кодзимы, «всем понравилось. Это превзошло мои ожидания. И я подумал: “Может, это и есть проблема”».
Несмотря на сомнения, Death Stranding 2: On the Beach всё же выходит 26 июня на PS5. Разработка практически завершена, команда фокусируется на финальной полировке и будущих патчах. Однако Хидео Кодзима не теряет времени даром: он уже работает над новым проектом, о котором пока ничего не раскрывает. Более того, его коллеги не слишком довольны тем, что он «слишком рано» делится планами на будущее, в то время как все ждут полноценного релиза DS2.
Что касается пострелизного контента, Кодзима заявил, что эпизодические DLC не планируются. Он считает, что этот формат устарел: «Такие вещи уже не в моде… хотя кто знает. Может, сделаем что-то новое. Пока говорить рано». Однако студия точно продолжит поддержку игры после релиза — в том числе техническими патчами и улучшениями.
Таким образом, Death Stranding 2: On the Beach рискует стать не только одной из самых ожидаемых игр года, но и очередным доказательством того, что Кодзима умеет удивлять — даже собственной тревогой по поводу успеха.
Сводка за Июнь 2025г.;
11,30 утра 01.06 - Кодзима изволил трижды и протяжно пукнуть.
16.22 дня 04.06 - Кодзима дважды зевнул и выпил чашку кофе.
08.12 утра 05.06 - Кодзима скушал пончик с розовой обсыпкой и запил его стаканом фанты.
13.33 дня 07.06 - Кодзима забыл спустить за собой, чем вызвал недовольство горничной.
09,15 утра 09.06 - Кодзима позировал с улыбкой на лице, без улыбки на лице, и придав лицу сосредоточенное выражение.
10,30 утра 12.06 - Кодзима был объявлен почётным членом PG, и принят на постоянную должность любимого штатного позёра и основного кормильца новостников.
опять кажима пукнул
Снова эта рожа хитрая.
Так надо меньше фанбоев подлизывальщиков слушать)))
Нормальные игроки ему бы легко накидали каках за нудятину)))
Как же он хайпит
Хайпит не он, а новостники на пг. Делая комментарии вы даёте ему бонусы, на которые он покупает игры в Стим.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой?
Сам в шоке, люди ждут чуда, а получать новые места и новых героев - геймплей тот же - Иди туда потом туда потом назад,