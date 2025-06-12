ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 475 оценок

Кодзима переживает из-за восторженной реакции на Death Stranding 2: On the Beach

butcher69 butcher69

Хидео Кодзима, легендарный геймдизайнер и режиссёр Death Stranding 2: On the Beach, неожиданно выразил обеспокоенность… положительными отзывами. В интервью GameInformer он признался, что слишком однозначно восторженная реакция на игру вызывает у него тревогу — ведь он всегда стремится создавать нестандартные проекты, вызывающие противоречивые эмоции, а не универсальное одобрение.

По мнению Кодзимы, по-настоящему долговечные произведения искусства редко бывают понятыми сразу. «Все, что длится 10, 20 лет, должно быть новым», — рассуждает он. — «И большинство таких вещей изначально не принимаются. А потом, спустя десятилетия, о них говорят: "Это было гениально"». Именно поэтому режиссёр и тревожится: Death Stranding 2 слишком хорошо приняли на предварительных показах.

Для сравнения, первая часть Death Stranding вызвала полярные реакции — одни хвалили её за уникальность, другие критиковали за медитативный геймплей. А вот в случае с сиквелом, по словам Кодзимы, «всем понравилось. Это превзошло мои ожидания. И я подумал: “Может, это и есть проблема”».

Несмотря на сомнения, Death Stranding 2: On the Beach всё же выходит 26 июня на PS5. Разработка практически завершена, команда фокусируется на финальной полировке и будущих патчах. Однако Хидео Кодзима не теряет времени даром: он уже работает над новым проектом, о котором пока ничего не раскрывает. Более того, его коллеги не слишком довольны тем, что он «слишком рано» делится планами на будущее, в то время как все ждут полноценного релиза DS2.

Что касается пострелизного контента, Кодзима заявил, что эпизодические DLC не планируются. Он считает, что этот формат устарел: «Такие вещи уже не в моде… хотя кто знает. Может, сделаем что-то новое. Пока говорить рано». Однако студия точно продолжит поддержку игры после релиза — в том числе техническими патчами и улучшениями.

Таким образом, Death Stranding 2: On the Beach рискует стать не только одной из самых ожидаемых игр года, но и очередным доказательством того, что Кодзима умеет удивлять — даже собственной тревогой по поводу успеха.

16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MORDORR

Сводка за Июнь 2025г.;

11,30 утра 01.06 - Кодзима изволил трижды и протяжно пукнуть.

16.22 дня 04.06 - Кодзима дважды зевнул и выпил чашку кофе.

08.12 утра 05.06 - Кодзима скушал пончик с розовой обсыпкой и запил его стаканом фанты.

13.33 дня 07.06 - Кодзима забыл спустить за собой, чем вызвал недовольство горничной.

09,15 утра 09.06 - Кодзима позировал с улыбкой на лице, без улыбки на лице, и придав лицу сосредоточенное выражение.

10,30 утра 12.06 - Кодзима был объявлен почётным членом PG, и принят на постоянную должность любимого штатного позёра и основного кормильца новостников.

8
Человек-Анекдот

опять кажима пукнул

3
Он положил весь отряд

Снова эта рожа хитрая.

2
tvorog8088

Так надо меньше фанбоев подлизывальщиков слушать)))

Нормальные игроки ему бы легко накидали каках за нудятину)))

2
5uperNova

Как же он хайпит

1
sapov

Хайпит не он, а новостники на пг. Делая комментарии вы даёте ему бонусы, на которые он покупает игры в Стим.

3
Big and Fat

Слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Scorpion_GamePlay

Сам в шоке, люди ждут чуда, а получать новые места и новых героев - геймплей тот же - Иди туда потом туда потом назад,