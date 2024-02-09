Кодзима подтвердил, что события Death Stranding 2: On the Beach разворачиваются не в Северной Америке

Последний трейлер Death Stranding 2: On the Beach ясно дал понять, что действие игры, в отличие от предшественницы, будет происходить не в Соединенных Штатах Америки (или в Объединенных Городах Америки, как их называют в Death Stranding), но насколько далеко от этих мест уйдет сиквел? В трейлере игры несколько раз упоминалась Мексика, значит ли это, что Сэм и Ко все еще будут где-то в Северной Америке?

Как оказалось, это не так. Выступая во время недавнего эпизода своего YouTube-шоу HideoTube (которое не выходило в эфир более семи лет), геймдиректор Хидео Кодзима подтвердил, что действие Death Stranding 2: On the Beach происходит не в Северной Америке. Так где же именно происходит действие? Кодзима не стал вдаваться в подробности, но подтвердил, что это другой континент.

Это другой континент. Это больше не американский континент.Сэм отправляется туда, чтобы подключить Хиральную сеть. Если UCA отправится туда, то, поскольку это другой континент, это можно будет расценить как вторжение. Поэтому инфраструктуру будет создавать частная компания.

Кодзима также рассказал некоторые подробности о корабле "Магеллан", который служит базой для новой гражданской организации Fragile - Drawbridge, которая была показана в недавнем трейлере игры. Как объяснил Кодзима, корабль может передвигаться, "погружаясь в смолу и перемещаясь под землей".

И как именно это работает? Кодзима опять же не стал раскрывать подробности, но рассказал о том, какую роль будет играть корабль с точки зрения геймплея.

Когда вы подключаетесь к сети Chiral Network, корабль может свободно перемещаться в этих областях. Как только вы подключите его самостоятельно, вы сможете вызвать корабль, и ваша команда будет на месте.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет в 2025 году для PS5.