Кодзима показал 20 секунд нового геймплея Death Stranding 2 - трейлер уже на финальном этапе

Хидео Кодзима неожиданно выложил 10 секунд нового геймплея Death Stranding 2: On the Beach. Судя по всему, долгожданный трейлер скоро выйдет.

В ролике расширенная версия сцены из предыдущего State of Play, где Сэм и Фрэджайл обсуждают загадочного благодетеля. "Нас уже использовали и обманывали, это правда," — говорит Фрэджайл. "Но если он сдержит слово, я не буду лезть с расспросами." Фанаты заметили, что модель лица Фрэджайл стала ближе к внешности актрисы Леb Сейду, но в размытой записи сложно сказать наверняка. Возможный анонс может состояться на ближайшем PlayStation State of Play.

Ранее трейлер Death Stranding 2 указывал на релиз в 2025 году. Остается надеяться, что новый ролик подтвердит дату и уточнит сроки.