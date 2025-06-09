Кодзима показал новый постер Death Stranding 2: On the Beach

Во время воскресной игровой премьеры Хидео Кодзима удивил поклонников, показав новый постер Death Stranding 2: On the Beach. Постер был напечатан на его футболке, а затем был официально опубликован в большом разрешении в соцсетях.

На постере собраны ключевые элементы игры: в центре - Сэм и Фрэджайл. На заднем плане изображен большой корабль, еще более усиливающий таинственную атмосферу сиквела. На заднем плане можно заметить фигуры в капюшонах, предполагающие наличие культов в сюжете игры.

В дизайне использованы темные и золотистые тона, чтобы подчеркнуть сюрреалистическую и символическую эстетику, характерную для первой игры. Художественное оформление передает драматическую атмосферу новой игры.

Кодзима заявил, что в постере « есть несколько подсказок» для внимательных. Цель, по его словам, - вызвать любопытство, не раскрывая при этом сюжета. Присутствуют и повторяющиеся элементы, такие как веревки и следы на песке, которые также должны сыграть важную роль в повествовании.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня эксклюзивно для PS5.