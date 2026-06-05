Кодзима полностью игнорирует Джеффа Кейгли после The Game Awards

Сообщество Metal Gear заметило интересный факт: после того, как Clair Obscur: Expedition 33 забрала GOTY на The Game Awards, Хидэо Кодзима ни разу не взаимодействовал с аккаунтом Джеффа Кейгли.
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Не отметил даже сегодняшний Summer Game Fest.
Видимо, поражение Death Stranding 2 до сих пор сидит занозой.
Сообщество разделилось: одни называют это детским бунтом, другие - понятной реакцией обиженного автора. Гений.
И правильно делает, желательно еще послать нахyй этого Кили. Ведь игра Кодзимы заслуживала награды
Да и пошел на..й этот бурят со своими вы..онами. ДС 2 полная шляпа, первая часть намного лучше. Видно ,что при создании первой его контролировали хоть немного, а на второй части он уже напихал всякого дерьма. То гитаро-катана, разукрашенный Бэйкер с каре, кукла х.й пойми какая, кривляния персонажей. Могу только отметить, и то с точки зрения визуала уровень с парком развлечений.
дружба окончена
хорошо, очень интересно
оно и понятно все награды проплачено забрали французы как треш под названием 33 можна вообще давать награды не понятно