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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 099 оценок

Кодзима полностью игнорирует Джеффа Кейгли после The Game Awards

pgsvcks pgsvcks

Сообщество Metal Gear заметило интересный факт: после того, как Clair Obscur: Expedition 33 забрала GOTY на The Game Awards, Хидэо Кодзима ни разу не взаимодействовал с аккаунтом Джеффа Кейгли.

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Не отметил даже сегодняшний Summer Game Fest.

Видимо, поражение Death Stranding 2 до сих пор сидит занозой.

Сообщество разделилось: одни называют это детским бунтом, другие - понятной реакцией обиженного автора. Гений.

Индустрия
25
31
Комментарии:  31
Ваш комментарий
Константин335

И правильно делает, желательно еще послать нахyй этого Кили. Ведь игра Кодзимы заслуживала награды

13
СнопакДоминатор

Да и пошел на..й этот бурят со своими вы..онами. ДС 2 полная шляпа, первая часть намного лучше. Видно ,что при создании первой его контролировали хоть немного, а на второй части он уже напихал всякого дерьма. То гитаро-катана, разукрашенный Бэйкер с каре, кукла х.й пойми какая, кривляния персонажей. Могу только отметить, и то с точки зрения визуала уровень с парком развлечений.

12
Tommy451

дружба окончена

4
создатель русского репа

хорошо, очень интересно

4
Ezdeaz

оно и понятно все награды проплачено забрали французы как треш под названием 33 можна вообще давать награды не понятно

4
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