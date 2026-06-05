Кодзима полностью игнорирует Джеффа Кили после The Game Awards

Сообщество Metal Gear заметило интересный факт: после того, как Clair Obscur: Expedition 33 забрала GOTY на The Game Awards, Хидэо Кодзима ни разу не взаимодействовал с аккаунтом Джеффа Кили.

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Не отметил даже сегодняшний Summer Game Fest.

Видимо, поражение Death Stranding 2 до сих пор сидит занозой.

Сообщество разделилось: одни называют это детским бунтом, другие - понятной реакцией обиженного автора. Гений.