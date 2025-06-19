Кодзима пообещал "совсем другой" финальный трейлер для Death Stranding 2

До официального релиза Death Stranding 2: On The Beach осталась неделя, и ее создатель Хидео Кодзима продолжает упорно работать над «финальным трейлером», который, как он обещает, будет отличаться от того, что мы видели в промо-ролике игры для предзаказа. В четверг он также опубликовал короткий тизер грядущих событий, в котором засветились Норман Ридус и обратный отсчет.

Финальный трейлер, который я сейчас редактирую, будет сильно отличаться от этого эмоционального трейлера для предзаказа.

Не так давно PlayStation и Kojima Productions вкратце рассказали об истории франшизы. Ролик продолжительностью шесть минут рассказывает о том, что произошло в первой игре, и помогает подготовиться к выходу новой части.

В продажу Death Stranding 2: On the Beach поступит 26 июня на PS5 - с трехдневным ранним доступом с 23 июня для тех, кто купил Deluxe-издание.