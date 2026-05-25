Кодзима потребовал сделать Death Stranding 2 увлекательнее, чтобы игроки прошли её до финальных титров

Когда о Death Stranding 2: On the Beach только начали говорить, ходили слухи, будто Хидэо Кодзима решил сделать игру еще более странной после того, как первые отзывы оказались «слишком позитивными». Это звучало вполне в духе геймдизайнера, но реальность оказалась куда более практичной.
Как рассказал ведущий левел-дизайнер проекта Хироаки Ёсиикэ, разработчики целились не в абстрактную странность, а в повышение вовлеченности:
Кодзима хотел, чтобы как можно больше людей получили удовольствие от игры до самых финальных титров. Такое поручение он нам дал.
Это решение напрямую связано с критикой первой части, которая долго и тяжело раскачивалась на старте. Команда учла этот опыт, изменив подход к экспозиции:
Поскольку первая DS была вынуждена детально разжевывать и вводить совершенно новые концепты и правила этого мира, от игроков поступали отзывы, что темп игры мог показаться немного затянутым. В сиквле нам не нужно давать слишком много элементов лора и проработки вселенной; мы смогли сделать экспозицию менее перегруженной.
Полноценно насладиться деталями смогут перфекционисты, но в то же время мы позаботились о том, чтобы люди, которым лор не так уж интересен, могли спокойно следить за сюжетом.
В итоге создатели Death Stranding 2 смогли нащупать идеальный баланс между простотой восприятия и смысловой глубиной. Те, кто забросил первую часть в самом начале, получают отличный повод дать серии второй шанс, а ветераны франшизы — доведенный до ума игровой процесс.
Сейчас первую прохожу. Не понимаю, чего некоторые на неё взъелись - да, ходьбы с грузами много, но когда это уже порядком начинает утомлять, игра внезапно подкидывает новый крючок - новые интересные земли, новые персонажи, какие-то новые сюжетные ходы. Вот так пошёл с грузом, думаю - очередная унылая пробежка, а хлобысь - и выкинуло на поле боя первой мировой, да ещё и стреляться там заставили. Сейчас уже к финалу иду, потом с не меньшим энтузиазмом на вторую часть переключусь. Огнище игра!
Наискучнейшая шляпа от кодзимысана)
Это видно,вторая часть намного интереснее первой.
Очевидно гений обосрался.
Ибо только треть ПК игроков дотерпели этот шитдевр до конца
так почему не сделали?