Кодзима потребовал сделать Death Stranding 2 увлекательнее, чтобы игроки прошли её до финальных титров

Когда о Death Stranding 2: On the Beach только начали говорить, ходили слухи, будто Хидэо Кодзима решил сделать игру еще более странной после того, как первые отзывы оказались «слишком позитивными». Это звучало вполне в духе геймдизайнера, но реальность оказалась куда более практичной.

Как рассказал ведущий левел-дизайнер проекта Хироаки Ёсиикэ, разработчики целились не в абстрактную странность, а в повышение вовлеченности:

Кодзима хотел, чтобы как можно больше людей получили удовольствие от игры до самых финальных титров. Такое поручение он нам дал.

Это решение напрямую связано с критикой первой части, которая долго и тяжело раскачивалась на старте. Команда учла этот опыт, изменив подход к экспозиции:

Поскольку первая DS была вынуждена детально разжевывать и вводить совершенно новые концепты и правила этого мира, от игроков поступали отзывы, что темп игры мог показаться немного затянутым. В сиквле нам не нужно давать слишком много элементов лора и проработки вселенной; мы смогли сделать экспозицию менее перегруженной.



Полноценно насладиться деталями смогут перфекционисты, но в то же время мы позаботились о том, чтобы люди, которым лор не так уж интересен, могли спокойно следить за сюжетом.

В итоге создатели Death Stranding 2 смогли нащупать идеальный баланс между простотой восприятия и смысловой глубиной. Те, кто забросил первую часть в самом начале, получают отличный повод дать серии второй шанс, а ветераны франшизы — доведенный до ума игровой процесс.