Кодзима привлек к созданию Death Stranding 2 коллег по Metal Gear Solid 5

Главной звездой первого State of Play 2024 года стал Хидео Кодзима, ведь он не только представил новую игру под названием Physint, но и принёс с собой новый трейлер Death Stranding 2, в котором подтвердил её официальное название (On the Beach), и назвал приблизительную дату релиза — 2025 год.

Но несмотря на то, что трейлер был довольно продолжительным и многое рассказал о Death Stranding 2: On the Beach, долгожданная игра по-прежнему продолжает вызывать вопросы. Японский руководитель также хотел пролить свет на ряд вопросов, и на один из них он дал ответ, что для разработки игры он пригласил в команду ветеранов из самых известных игр. В частности, он пригласил своих коллег, с которыми работал над Metal Gear Solid V.

Редакция Games Radar обратила внимание на пост Хидео Кодзимы, в котором он рассказывает о некоторых сотрудниках, которых привлекает к работе над Death Stranding 2: On the Beach. В частности, Кайл Купер, работавший с Кодзимой со времен MGS2, отвечает за логотип игры, Людвиг Форсселл, работавший над MGSV, отвечает за музыку, а Ёдзи Симомура (работавший над Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) отвечает за постановку экшена. Симомура не только участвовал в создании последнего стелс-экшена, но и работал над Devil May Cry 5, по мнению многих геймеров, одной из лучших игр в жанре экшен.

Хидео Кодзима намерен сделать Death Stranding 2: On the Beach ещё лучше, чем первая часть. И, судя по трейлеру, это будет не только визуальное зрелище, но и играбельное. Все больше и больше смешиваем фильмы и игры.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 2025 год.